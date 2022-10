Troina: il reliquiario delle lacrime della Madonna di Siracusa in visita all’Oasi

Il Reliquiario delle lacrime della Madonna di Siracusa come ogni anno, nella prima domenica di ottobre, all’Oasi di Troina per rinnovare la ricorrenza del “Patto con Maria”. Un evento avviato dal fondatore dell’Oasi, il compianto padre Luigi Ferlauto, e da allora il Reliquiario della Vergine ha visitato per venti anni consecutivi l’IRCCS di Troina, centro di riferimento per la disabilità in Sicilia.

Un’ iniziativa, che nella sua dimensione spirituale-religiosa, si innesta anche nell’ambito di un momento di confronto e di riflessione tra famiglie, associazioni e istituzioni a vari livelli sulle tematiche riguardanti la disabilità.

Il programma prevede alle ore 09.30 l’accoglienza del Reliquiario alla Cittadella dell’Oasi. A seguire l’incontro dibattito “Il Patto con Maria manifestazione reale del potere dell’Amore nella nostra società”. A moderare i lavori, il giornalista locale Massimiliano Ragusa, mentre i relatori saranno Suor Maria Triglia, salesiana, giornalista e autrice della biografia su Padre Ferlauto su “Chatopedia” (nota enciclopedia online cattolica), e il Diacono Michele Li Pira, il quale presenterà anche il libro di Padre Ferlauto dal titolo “Se l’amore diventa Potere”. Nel corso dell’incontro verrà presentato per la prima volta un inno in onore del compianto fondatore dell’Oasi, di cui quest’anno ricorre il centenario della sua nascita. L’opera musicale è stata composta da Domenico Fisicaro e verrà eseguita dalla Scuola Cantorum “Mater Dei” di Troina.

La giornata proseguirà nel pomeriggio nella “Sala dei 500”, a partire dalle 16,45, con momenti di preghiera davanti al Reliquiario e successivamente verrà presentato un altro inno, sempre in onore del fondatore dell’Oasi. La giornata si chiuderà con la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Nicosia, mons. Giuseppe Schillaci.