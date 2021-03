Troina: il nuovo cine-teatro comunale sarà intitolato ad Andrea Camilleri

Sarà intitolato ad Andrea Camilleri, l’illustre ed amato scrittore siciliano nato a Porto Empedocle il 6 settembre del 1925 e scomparso a Roma il 19 luglio del 2019, il nuovo cine-teatro comunale di Troina appena ristrutturato ed adeguato. La decisione, su proposta del sindaco Fabio Venezia, è stata approvata all’unanimità dal consesso civico, nella seduta svoltasi venerdì 26 febbraio scorso.

“Andrea Camilleri – spiega il primo cittadino – è stato un grande siciliano che ha dato tanto lustro alla nostra terra. Ricordarlo attraverso l’intitolazione del nuovo cine-teatro, che a breve verrà riaperto al pubblico a trent’anni dalla chiusura, ci è sembrato un doveroso omaggio ad un grande maestro della letteratura del nostro tempo”.

L’ex cinema “Trionfo”, che riaprirà i battenti non appena le restrizioni contro la diffusione della pandemia lo consentiranno, porterà dunque il nome del “papà” del commissario Montalbano, con un look interamente rinnovato ed una gestione, in concessione in uso, affidata ad una cooperativa di giovani troinesi, aggiudicatrice del bando.

La struttura, acquistata dal Comune nel 1991, grazie ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico realizzati dall’amministrazione e recentemente ultimati, sarà dunque finalmente restituita alla comunità, ritornando ad essere un importante spazio di aggregazione sociale e culturale dotato di ogni comfort, in grado di accogliere fino a 160 spettatori e di ospitare attività cinematografiche, teatrali ed artistiche e manifestazioni pubbliche di vario genere.