Troina: il consiglio comunale chiede l’istituzione a Enna del nuovo policlinico universitario

Anche il consiglio comunale di Troina interviene nell’attuale dibattito politico provinciale relativo alla prossima nascita di un quarto Policlinico universitario nella Regione Sicilia. Con un apposito ordine del giorno, votato all’unanimità, il consesso civico, nella seduta svoltasi ieri sera, chiede all’assessorato regionale della salute di valutare l’istituzione del nuovo Policlinico nella città di Enna, quale sede, alla pari di altre pochissime città italiane, di ben due Facoltà di Medicina, una presso la Libera università degli studi della Sicilia centrale “Kore”, l’altra quale estensione della Facoltà di Medicina e Farmacia della Dunarea De Jos di Galati (Romania).

Un’iniziativa di sostegno, in linea congiunta con molti altri consessi civici degli altri comuni del Libero Consorzio di Enna, che il consiglio comunale di Troina ha intrapreso per mantenere alta l’attenzione e far sentire la propria voce, sulla scorta delle reali esigenze del territorio, sempre più spesso depauperato dei servizi sanitari essenziali.