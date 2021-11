Troina: il Comune lancia la campagna “Ogni giorno è il 25 novembre”

“Ogni giorno è il 25 novembre” è la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che l’amministrazione di Troina, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre giovedì 25 novembre prossimo, lancia su tutto il territorio comunale.

“’Ogni giorno è il 25 novembre’ – spiega l’assessora alle pari opportunità Silvana Romano – è il messaggio che abbiamo scelto per informare e sensibilizzare sul tema della violenza contro la donna, attraverso un’esposizione che già da alcuni giorni è presente negli spazi dedicati ai manifesti pubblicitari del territorio comunale. Un simbolo dell’impegno in un’azione di sensibilizzazione verso i cittadini, perché un segnale visibile. Con questo messaggio vogliamo raggiungere ogni fascia di età, intercettando anche attraverso i social quante più persone. L’amministrazione comunale si impegna anche per un progetto più ampio, ponendo sempre maggiore attenzione sul tema della violenza di genere, con l’intento di contribuire alla diffusione di una cultura diversa, nuova, che coinvolga tutti e soprattutto le nostre giovani donne e i nostri giovani uomini”.

Un impegno concreto ed a 360°, dunque, quello del Comune, da sempre vigile e sensibile verso la violenza, non solo di genere, che esula dalle mere celebrazioni e dalle dettate ricorrenze.

“La sensibilizzazione – precisa l’assessora Romano – è importante il 25 novembre, per ricordare la ricorrenza istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, ma è fondamentale portarla avanti ogni giorno. Vogliamo che non rimanga solo una data da celebrare, perché la violenza, quella sulle donne, così come quella sui bambini, sugli anziani, sulle categorie più deboli della società, è un fenomeno che, anziché arrestarsi, è sempre più in crescita. L’isolamento dovuto al lockdown per la pandemia di Covid-19, ha certamente contribuito ad aumentare il fenomeno della violenza di genere. ‘Ogni giorno è il 25 novembre’ non è dunque solo uno slogan, ma un’opera di vicinanza verso le donne, affinché possano trovare il coraggio di chiedere aiuto, e verso la cittadinanza, affinché possa cogliere segnali importanti da chi ha bisogno di aiuto”.