Troina: il 15 agosto il concerto di Francesco Baccini

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L’amministrazione comunale di Troina informa che, per cause indipendenti dalla propria volontà e da quella degli organizzatori, il concerto di Paolo Belli, inizialmente previsto per la serata del 15 agosto nell’ambito del cartellone degli eventi estivi, è stato annullato.

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A salire sul palco di piazza Giacomo Matteotti sarà il cantautore Francesco Baccini, che farà tappa a Troina con il suo “Band on the Way Tour”.

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Artista raffinato ed eclettico, Baccini proporrà uno spettacolo coinvolgente accompagnato dalla sua band, ripercorrendo oltre trent’anni di carriera attraverso i brani che ne hanno segnato il successo e che lo hanno consacrato come uno dei protagonisti della canzone d’autore italiana.

Resta confermato, invece, l’appuntamento di giovedì 14 agosto con il party ufficiale di Radio 105, che animerà piazza Giacomo Matteotti con i DJ dell’emittente, animazione, gadget e una selezione dei più grandi successi musicali dell’estate, trasformando il centro cittadino in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.