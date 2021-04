Troina: i prodotti “Legalità di razza” saranno commercializzati nelle farmacie territoriali

Produrre piante officinali e latticini da trasformare in derivati alimentari, cosmetici, nutracetici e fitoterapici, da distribuire e commercializzare nelle farmacie territoriali. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il presidente dell’Azienda Silvo-Pastorale del Comune di Troina Angelo Impellizzeri ed il dottor Gaetano Cardiel, legale rappresentante della “SOFAD srl” di Misterbianco, finalizzato alla promozione di prodotti, con finalità etica, nell’ambito del progetto “Legalità di razza”.

L’iniziativa, già avviata con successo dall’Ente strumentale comunale, che persegue la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e boschivo dei Nebrodi sottratto alla criminalità organizzata, al fine di promuovere un modello di sviluppo all’insegna della legalità e della promozione delle risorse del territorio, consiste attualmente nell’allevamento di asini ragusani e di cavalli sanfratellani, per la produzione e commercializzare del latte d’asina e dei suoi derivati cosmetici.

L’Azienda, nel contesto di una più ampia gamma di azioni di valorizzazione e fruizione ecosostenibile del proprio patrimonio demaniale integro, quali la produzione ecocompatibile e la trasformazione del legno ricavato dalla pulizia del bosco e la creazione di un “Geo Resort” per la fruizione turistica e sportiva della più grande area protetta della Sicilia, intende infatti avviare anche l’allevamento e la propagazione di piante officinali.

Un progetto dal grande valore etico, che porterà a regime un notevole indotto economico nel territorio troinese, con evidenti ricadute anche sul versante occupazionale, che da oggi si avvarrà del prezioso sodalizio con “SOFAD srl”, l’Azienda catanese che svolge attività di distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici in oltre mille farmacie della Regione Sicilia.

La “SODAF srl” è infatti un’azienda “ecoceutica”, che non sacrifica la salute al business, ma difende la salute, promuovendo attività di educazione, prevenzione, screening, considerando strategica la rete delle farmacie di comunità, per trasformarle in un presidio socio-sanitario in grado di connettere la domanda di salute del cittadino con l’offerta di servizi sanitari pubblici e privati, quale leva per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, cosciente che legalità, ambiente, stile di vita e condizione sociale, influiscono sulla salute.

“Grazie alla concreta e preziosa opportunità che ci ha dato SOFAD – spiega il presidente della Silvo-Pastorale Angelo Impellizzeri – i prodotti cosmetici a base di latte di asina potranno essere valorizzati in un importante circuito regionale. Questa e altre importanti sinergie, che si stanno concretizzando giorno dopo giorno, permetteranno di realizzare e rendere pienamente sostenibili i progetti di valorizzazione dei nostri boschi demaniali, con importanti ricadute per il nostro territorio. Un sentito ringraziamento al dottor Gaetano Cardiel, per il generoso e qualificato supporto dato ai nostri progetti”.

Presente, alla sottoscrizione dell’accordo, anche il sindaco Fabio Venezia, che ha avviato i contatti e le trattative tra le due aziende.

Silvo-Pastorale e SOFAD, inoltre, per garantire sostenibilità economica ed etica all’iniziativa e per favorire la conoscenza e la diffusione del progetto, collaboreranno alla realizzazione di eventi sul tema della legalità e del recupero all’economia emersa dei prodotti tradizionali ed alimentari tipici del territorio e di convegni, giornate di studio e corsi di formazione per promuovere l’allevamento e la produzione del latte d’asina e del suo impiego nelle applicazioni cosmetiche e nelle intolleranze alimentari e nelle dismetabolie.