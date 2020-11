Troina: i positivi Covid salgono a 75, sospesa l’attività didattica in presenza

Il numero degli attuali positivi a Troina è di 75, a comunicarlo il sindaco Fabio Venezia. Si riscontrano anche ulteriori casi sospetti in attesa del tampone molecolare. Nella giornata odierna l’USCA ha effettuato circa 150 tamponi rapidi e una ventina molecolari. Quelli rapidi hanno dato tutti esito negativo; di quelli molecolari si attendono i risultati nei prossimi giorni.

“Alla luce del costante aumento nell’ultima settimana dei casi positivi e in attesa di avere un quadro epidemiologico più preciso – ha scritto Venezia – ho appena emanato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e secondaria di primo grado dal 16 al 22 novembre. Nella stessa ordinanza è stata data la possibilità di svolgere attività di presenza nei casi in cui occorre mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali”.