Troina: i nuovi turni dell’erogazione idrica

Acquaenna comunica l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Troina, come di seguito specificato.

A partire da Mercoledì 01/01/2025 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “San Pantheon” (Quartiere Sant’Antonino, Via Nazionale fino al Corso Enna, zona a valle di Via Umberto, Via Generale Dalla Chiesa, Via Vittorio Emanuele, Quartiere San Michele, Zona cimitero e C.da Liso). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 04/01/2025, 07/01/2025 e così a seguire.

A partire da Giovedì 02/01/2025 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Monte San Silvestro” (Zona artigianale, Quartiere Mulino a Vento, C.da Castile, C.da Camatrone, S.P. Troina – Gagliano, Via Nazionale dal bar Sunshine fino a tutto il Corso Enna). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 05/01/2025, 08/01/2025 e così a seguire.

A partire da Venerdì 03/01/2025 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Conte Ruggero”, Linea Borgo, Quartiere Sant’Agostino, Linea Scalforio, Linea San Basilio, Quartiere Borgo, Via Marino, Via San Pietro, Via San Silvestro, Via Nociare e zone a valle, Piazza Papa Giovanni, Via Corpus Domini, Zona Santa Lucia, Agnone, Via San Matteo, Via Angelica, zona a monte di Via Umberto, Via Mustica e Via Sollima. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 06/01/2025, 09/01/2025 e così a seguire.

La sopra indicata turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati.

Acquaenna precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze.