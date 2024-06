Troina: i candidati alle Europee del M5S in visita all’Oasi

PUBBLICITÀ

Domani, lunedì 3 giugno alle ore 10, accompagnati dalla parlamentare nazionale Angela Raffa, i candidati del Movimento 5 Stelle alle Europee Giuseppe Antoci, capolista e già presidente del Parco dei Nebrodi, e Antonella Di Prima visiteranno l’IRCSS Oasi Maria Ss. di Troina.

“La Regione ed il Governo nazionale – così Antonella Di Prima, M5S in una nota ufficiale – sono incapaci di distinguere, tra cliniche private ubicate in grandi città che di fatto sono sanità privata fatta con fondi pubblici, e strutture come l’Oasi presenti in zone montane, presidi in territori disagiati che la politica dovrebbe coccolare e sostenere. Quando ripartiscono bisogna tenere conto che la funzione sanitaria e sociale che questi presidi svolgono va ben oltre l’elenco delle semplici prestazioni erogate”.

Alle ore 11 partendo da piazza Gramsci prevista una passeggiata tra gli stand della Fiera di Giugno per salutare i simpatizzanti.