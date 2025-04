Troina: “Gocce di pace”, il nuovo saggio di Pino Scorciapino e don Silvio Rotondo

PUBBLICITÀ

È in libreria o si può commissionare sulle varie piattaforme di vendite librarie online il nuovo saggio di Pino Scorciapino scritto assieme a don Silvio Rotondo intitolato “Gocce di pace”, Guida Editori, Napoli.

A due anni dalla pubblicazione di “A grandi passi verso la Terza Guerra Mondiale” – che tuttora continua a suscitare attenzione (a fine gennaio è stato presentato nella Biblioteca Statale di Cremona e dieci giorni fa nella Biblioteca Regionale Universitaria di Messina) – Scorciapino torna sui temi che indaga da anni dei conflitti, del pacifismo, degli armamenti, del disarmo.

Cosa può fare ognuno di noi per difendere la pace, bene essenziale? Questo libro di Scorciapino e Rotondo propone un protagonismo per ognuno. Mobilitare l’opinione pubblica, promuovere associazioni, marce della pace non violente, fiaccolate, sit-in.

Ma “Gocce di pace” propone di osare di più: uscire dal contesto locale per fare sentire la propria voce in ambiti anche lontani e di ben più alto livello decisionale. Sia su scenari globali che su crisi regionali.

“’Gocce di pace’ è un progetto e un metodo – comunicano gli autori -. Può farsene promotore chiunque sappia entrare in questa dimensione proattiva e abbia la sfrontatezza di “prendere carta e penna” – come si diceva una volta – e indirizzarsi a destinatari impensabili: cancellerie, ministeri, ambasciate, organizzazioni internazionali, associazioni, consessi interstatuali, università, centri studi e di ricerca, scienziati, produttori di armi. Se tutti, da 8 a 100 anni, possiamo diventare proponenti di “Gocce di pace”, attivisti della pace, non siamo solo bersagli passivi e senza voce, piegati all’ineluttabilità della guerra. Sta a noi, con le nostre piccole ma diffuse cordate per la pace, saperci indirizzare ai destinatari ottimali del nostro messaggio e resistere a chi teorizza, prepara, concretizza la guerra”.

Padre Silvio Rotondo definisce il suo contributo un “piccolo strumento per aiutarci ad essere operatori di pace” e “manualetto pratico per artigiani della pace”. Nelle sue pagine traccia grammatica e pedagogia della pace con indicazioni preziose per il credente e anche per chi non lo è. Due visioni – laica di Scorciapino, religiosa di Rotondo – compongono la risposta unica alla domanda “Che fare?”.

Pino Scorciapino (Troina, 1955) sposato, due figlie, tre nipoti. Laureato in Scienze politiche, dirigente della Regione Siciliana a Palermo dal 1987 al 2017. In pensione dal 2018. Sindaco di Troina dal 1994 al 1998. Giornalista pubblicista, dal 1983 al 2016 ha collaborato a quotidiani e periodici tra cui Giornale di Sicilia, Cronache Parlamentari Siciliane, SiciliaInformazioni.com. Dal 2018 collabora al sito www.piolatorre.it del “Centro studi Pio La Torre” di Palermo occupandosi in prevalenza di geopolitica, relazioni internazionali, pacifismo, disarmo, armamenti. Saggista, biografo, aforista, storico, è al suo diciassettesimo libro.

Silvio Rotondo (Troina, 1953). Laurea in Sociologia alla “Sapienza” di Roma. Obiettore di coscienza, per 20 mesi svolge servizio ai disabili a Roma nella comunità di Capodarco. Ordinato sacerdote nel 1993. Parroco a Catenanuova e poi ad Agira. Animatore di gruppi scout. Consegue il baccalaureato nell’“Istituto teologico San Tommaso” di Messina. Ha insegnato religione e coordinato gli insegnanti di religione della Diocesi di Nicosia. Dopo un corso biennale di Pastorale Sanitaria al “Camillianum” di Roma e un Master in Gestione Sanitaria alla “Cattolica” di Roma, alla morte di padre Luigi Ferlauto, fondatore dell’IRCCS “Oasi” di Troina, nel 2017 è nominato presidente della struttura sanitaria specializzata in ritardo mentale e involuzione cerebrale senile. Carica che mantiene fino al febbraio 2024. Nel luglio 2024 gli è conferito il premio internazionale di arti visive, cultura e solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.