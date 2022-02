Troina: gli studenti del Majorana ricordano Lorenzo Parelli

I rappresentanti dell’Istituto Ettore Majorana di Troina, in nome di tutti gli studenti, si stringono attorno al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa prematura, durante uno stage di alternanza scuola-lavoro, di Lorenzo Parelli.

“La vicenda – dicono i rappresentanti Flavio Fiore, Davide Fallico e Marika Romano – ha profondamente scosso il nostro animo e per tanto vogliamo esprimere solidarietà poiché è impensabile, nel 2022, perdere la vita durante uno stage formativo. Per ricordare la sua memoria e l’accaduto, nella giornata di oggi verrà osservato, in tutti gli istituti della provincia, un minuto di silenzio e di raccoglimento”.