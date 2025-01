Troina: giornata mondiale delle zone umide, trekking gratuito al Ponte di Failla

PUBBLICITÀ

In un’epoca in cui la sostenibilità e la riscoperta delle tradizioni sono al centro del dibattito pubblico, l’organizzazione Cammina con Turi, in collaborazione con Legambiente Sicilia, propone un viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi mulini ad acqua del territorio nebroideo, gioielli di archeologia industriale che testimoniano l’ingegno dei nostri avi.

In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide (World Wetlands Day 2025) domenica si terrà un’escursione gratuita lungo le rive del fiume Troina fin al suggestivo Ponte di Failla, guidata dall’esperta guida AIGAE Turi Di Vincenzo, in compagnia del dott. Nicola Schillaci, agronomo e ricercatore storico.

“Le zone umide – comunicano gli organizzatori – rappresentano un patrimonio inestimabile per il nostro ecosistema: sono custodi della biodiversità, regolatori naturali del ciclo dell’acqua e preziosi alleati nella lotta al cambiamento climatico. Proprio in questi luoghi, i nostri antenati hanno saputo creare un equilibrio virtuoso tra utilizzo delle risorse e rispetto dell’ambiente, come testimoniato dagli antichi mulini ad acqua”.

“Questo trekking non è solo un’escursione, ma un viaggio nella memoria del nostro territorio – spiega Turi Di Vincenzo, guida ambientale escursionistica -. In un periodo storico segnato dalla siccità e dalla crescente preoccupazione per le risorse idriche, riscoprire come le generazioni passate abbiano saputo utilizzare in modo sostenibile la forza dell’acqua diventa un insegnamento prezioso per il presente”.

L’itinerario, lungo 7 km con un dislivello di soli 100 metri, è stato appositamente studiato per essere accessibile a tutti, dalle famiglie con bambini agli escursionisti alle prime armi. Il percorso si snoda attraverso paesaggi mozzafiato che raccontano la storia dell’interazione tra uomo e natura nei Nebrodi. L’appuntamento è dunque fissato per domenica con due possibili punti di ritrovo: alle ore 09:00 presso il Loggiato Sant’Agostino di Troina e alle 09:30 in Contrada Borgo Nuovo. L’escursione, della durata di circa tre ore, è completamente gratuita e si svolgerà su un percorso di facile percorrenza, ideale per tutti i livelli di esperienza. Per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti, la prenotazione è necessaria e può essere effettuata contattando direttamente Turi Di Vincenzo al numero +39 333 68 32 016 o via email all’indirizzo turidivincenzo@gmail.com. Si raccomanda di indossare scarpe da trekking e abbigliamento adeguato all’escursione invernale.