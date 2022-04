Troina: giornata di studi sui diritti del pianeta

Con un’intera giornata dedicata al pianeta prosegue sabato 23 aprile il secondo dei cinque forum sul tema dei diritti che il Comune di Troina, in collaborazione con il Centro Studi Med. Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” di Enna, ha organizzato in città a partire da marzo e fino al mese di giugno prossimo.

Dopo la giornata di studi sulle donne, svoltasi l’11 marzo scorso al cine-teatro “Andrea Camilleri” e conclusa dall’eurodeputata Caterina Chinnici, sabato si parlerà della terra grazie alla preziosa sinergia di organizzazione nazionali e regionali che hanno aderito all’iniziativa, quali Greenpeace Italia, Legambiente Sicilia, ProMueveRD e Uisp, Unione Sport per Tutti Sicilia.

Ad aprire i lavori, che si terranno a partire dalle ore 9 in piazza Conte Ruggero, i saluti dell’assessore alla tutela dell’ambiente del Comune Stefano Giambirtone, del tesoriere del Centro Studi Med. Mez. Silvestro Giamblanco, del presidente regionale dell’Uisp Sicilia Enzo Bonasera, del dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo “Don Bosco-Majorana” Viviana Ardica e di Enza Pruiti del circolo “Ancipa” Legambiente di Troina. A seguire l’inizio delle attività, che vedranno la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie ai giochi organizzati dall’Uisp con materiale di riciclo e ai minicorsi di educazione ambientale tenuti dal circolo locale di Legambiente, appositamente ideate con l’obiettivo di avvicinare e sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della protezione dell’ambiente e del pianeta.

Nel pomeriggio, infine, nell’aula consiliare del palazzo municipale, la tavola rotonda sui diritti del pianeta, introdotta dal professore dell’Università degli Studi di Enna Kore Francesco Sgrò e moderata dal dirigente scolastico Fabio Fidotta, entrambi membri del Centro Studi Med. Mez.. Interverranno l’ingegnere ambientale Tiziana Arena, la responsabile dell’unità business e consumi di Greenpeace Italia Chiara Campione, la responsabile per la Sicilia dell’Associazione della Repubblica Dominicana ProMueveRD Yanela Grano de Oro, il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna, il sindaco di Troina Fabio Venezia.