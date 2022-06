Troina: giornata di studi sui diritti degli immigrati

Prosegue venerdì 24 giugno prossimo, con il quarto appuntamento dedicato agli immigrati, il ciclo delle cinque giornate sul tema dei diritti, che il Comune di Troina e il Centro Studi Med. Mez. per le Ricerche e la Documentazione sul Mediterraneo e il Mezzogiorno “Napoleone Colajanni” di Enna hanno organizzato in città in collaborazione con Cgil Sicilia, “ProMueveRD”, Comunità di Sant’Egidio, Cgil Immigrati di Catania e Comunità Islamica di Sicilia.

I diritti umani delle centinai di migliaia di uomini e donne che ogni giorno, purtroppo, sono costretti a lasciare la loro terra, sarà al centro della tavola rotonda che si terrà alle ore 18 al cine-teatro “Andrea Camilleri. Ad aprire i lavori, che saranno moderati dal senatore Salvo Fleres, il saluto istituzionale del sindaco di Troina Fabio Venezia e di Serafina Buarné, vice presidente del Centro Studi Med.Mez. A seguire interverranno l’imam Abdelhafid Kheit, presidente della Comunità Islamica di Sicilia e componente la Direzione Nazionale UCOII; Mirtha Racelis Mella, presidente nazionale di “ProMueveRD”; Emiliano Abramo, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia; Alfio Mannino, segretario generale di Cgil Sicilia e, in collegamento da Marsiglia, l’antropologo Matteo Fano dell’École Nationale Supérieure d’Architecture. Concluderà l’onorevole Pietro Bartolo, deputato al Parlamento Europeo.