Troina: firmata la convenzione per la gestione del cine-teatro “Andrea Camilleri”

Firmata nell’Ufficio Contratti dell’edificio comunale di via Graziano a Troina la convenzione per la gestione in concessione in uso, del nuovo cine-teatro “Andrea Camilleri” recentemente ristrutturato. Il Comune, a seguito di un restyling totale dell’immobile, comprensivo anche di un avanguardistica attrezzatura audio-video per le proiezioni cinematografiche, lo scorso settembre aveva aperto un apposito bando per la gestione della struttura, con l’obiettivo di creare una nuova opportunità occupazionale per il territorio.

Ad aggiudicarsi la gestione, che avrà una durata di 5 anni, rinnovabili per altri 5, il giovane Antonino Plumari che, coadiuvato da altri giovani collaboratori troinesi, consentirà alla comunità, dopo trent’anni, di potersi riappropriare di uno spazio di svago e socializzazione che, grazie all’intervento del Comune, è stato sottratto, come tanti altri luoghi del centro storico, al degrado e all’abbandono.

La struttura, di recente intitolata con apposita delibera di consiglio comunale al grande scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo siciliano Andrea Camilleri, conta infatti ben 167 posti a sedere e potrà essere utilizzata, oltre che per le proiezioni cinematografiche, anche per rappresentazioni teatrali, convegni, conferenze e altri momenti culturali di interesse per l’intera comunità.

“È stata una gioia firmare la convenzione – spiega il sindaco Fabio Venezia – sia perché finalmente dopo trent’anni restituiamo uno spazio ai nostri concittadini e ai cittadini dei paesi limitrofi che ne vorranno usufruire, ma anche e soprattutto perché la affidiamo ad un gruppo di giovani troinesi, che potranno lavorare nella gestione della struttura. Siamo certi che gestiranno al meglio questo piccolo gioiellino situato ai piedi del centro storico, creando importanti momenti di svago e aggregazione per giovani e meno giovani. Adesso resta solo sperare che il covid non ostacoli l’effettivo inizio delle attività”.

A siglare l’accordo, per conto dell’Ente, il sindaco Sebastiano Venezia, quale legale rappresentante pro-tempore del Comune di Troina e l’ingegnere Vladimiro Bonarrigo, in qualità di responsabile del settore di competenza, mentre per conto della ditta aggiudicataria ha firmato il suo giovane rappresentante legale Antonino Plumari.

“Con la firma di questa convenzione – dichiara Antoniono Plumari – possiamo ufficialmente dire che inizia quest’avventura nella gestione del cine-teatro ‘Andrea Camilleri’, storicamente conosciuto come ‘Cine Trionfo’. Sono davvero felice per questo traguardo raggiunto frutto di sacrifici e di spirito di iniziativa. Ridaremo vita ad una struttura che manca alla comunità troinese da 30 anni e ci impegneremo sin da subito a creare una programmazione ad hoc, dando un’impronta polifunzionale alla struttura. Un ringraziamento doveroso all’amministrazione comunale, per aver reso possibile tutto ciò”.

La convenzione consentirà infatti al gestore di procedere all’espletamento di tutte le procedure burocratiche e amministrative per l’avvio delle attività.

L’inaugurazione del neo cine-teatro è prevista per il 24 settembre prossimo e subito dopo, pandemia permettendo, inizieranno le prime proiezioni.