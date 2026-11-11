Troina: finanziamento di 6 milioni di euro per la messa in sicurezza del quartiere Mulino a Vento

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Pioggia di milioni per la sicurezza del territorio del Comune di Troina, che incassa il finanziamento più corposo degli ultimi anni. Con il decreto n° 1483 del 30 ottobre 2026, la Struttura Commissariale del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ha infatti approvato lo stanziamento definitivo di 5.998.320,00 euro per il “Consolidamento e messa in sicurezza del versante Sud del Quartiere Mulino a Vento”.

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A renderlo noto, il sindaco e assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino: “Il finanziamento di questo progetto è un obiettivo a cui lavoriamo da diversi anni e che abbiamo iniziato a seguire dal 2022. Si tratta di un intervento redatto dall’ingegnere Vladimiro Bonarrigo dell’Ufficio Progettazione del nostro Comune, che conferma come la scelta di dotarsi di un’apposita struttura, in grado di realizzare in maniera completa la progettazione esecutiva, si sia rilevata particolarmente vincente”.

Il progetto mira infatti a bloccare i movimenti franosi che da anni danneggiano strade e sottoservizi in un quartiere densamente popolato, dove risiedono centinaia di famiglie tra abitazioni private ed edilizia popolare.

Nel dettaglio, i lavori prevedono la realizzazione di una significativa paratia di pali a valle di via Berlinguer con il completo rifacimento dei marciapiedi coinvolti dai cedimenti, oltre a interventi di consolidamento a ridosso di via Riccardo Lombardi, via Aldo Moro e via Donatori del Sangue. A questo si aggiungerà anche la costruzione di una nuova strada di collegamento tra via Riccardo Lombardi e via Donatori del Sangue, con conseguente rifacimento dell’asfalto e del sistema di raccolta delle acque piovane.

“Il tema della messa in sicurezza del territorio – prosegue soddisfatto il primo cittadino – è uno dei filoni dei lavori pubblici su cui abbiamo posto da sempre la massima attenzione e oggi, con questo finanziamento di 6 milioni di euro, probabilmente il più grosso finanziamento mai ottenuto dal Comune di Troina, chiudiamo il cerchio su una zona densamente popolata che da diversi anni presentava un’instabilità del versante”.

Espletate le procedure di gara d’appalto da parte della Struttura Commissariale per il dissesto idrogeologico, l’avvio dei lavori è previsto per la prossima primavera.