Troina, “Festa della Bellezza del Dono” per la Giornata Mondiale contro la Polio

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Sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 19, il Teatro dei 500 della Cittadella dell’Oasi Maria SS. di Troina ospiterà la “Festa della Bellezza del Dono”, iniziativa promossa dal Rotary Club Nicosia di Sicilia in occasione della Giornata Mondiale contro la Poliomielite.

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L’evento rientra nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla lotta alla polio e pone l’attenzione anche sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione, principi promossi dal Rotary International e dalla Commissione Distrettuale DEI del Distretto 2110 Sicilia-Malta.

Nel corso della serata sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Rosso: la Bottega dei Bottoni”, a cura dell’Associazione Guardastelle di Acireale. Attraverso la metafora dei bottoni, diversi per forma, colore e dimensione ma uniti da un unico filo, lo spettacolo affronta i temi della diversità, della cooperazione e dell’inclusione.

La manifestazione si svolgerà all’interno dell’Oasi Maria SS. di Troina e vede la collaborazione tra il Rotary Club Nicosia di Sicilia, la struttura troinese e l’Associazione Guardastelle.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alle campagne di vaccinazione e sorveglianza epidemiologica del programma PolioPlus e ai progetti della Rotary Foundation, impegnata in diversi ambiti, tra cui prevenzione delle malattie, salute materna e infantile, accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, alfabetizzazione, sviluppo delle comunità, tutela dell’ambiente e promozione della pace.

«Ci sono serate che lasciano un segno profondo nel cuore», dichiara Pietro Pappalardo, Presidente del Rotary Club Nicosia di Sicilia per l’A.R. 2026-2027. «Con la “Festa della Bellezza del Dono” vogliamo lanciare un messaggio forte: la diversità non è una distanza che ci separa, ma una ricchezza irrinunciabile. Donare e partecipare significa costruire un impatto duraturo sia per la nostra comunità sia per i bambini del mondo che attendono la fine definitiva della polio.»

La quota di partecipazione è di 20 euro, ridotta a 10 euro per i ragazzi under 14.