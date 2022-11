Troina: Fabio Artimagnella neo consigliere di minoranza

Fabio Artimagnella è il neo consigliere comunale di minoranza del gruppo d’opposizione “Troina in Movimento”. Subentra per surroga al consigliere e capogruppo Maria Fascetto Sivillo, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivazioni di carattere personale, dopo la rinuncia di ben 3 tra i primi dei non eletti della lista del gruppo: Giuseppe Spalletta, Daniela Carrubba, Davide Saraniti.

La convalida e il giuramento del consigliere Artimagnella è avvenuta ieri sera, all’apertura dei lavori della seduta del consesso civico, in cui il presidente del consiglio Walter Giuffrida ha proceduto, come da regolamento, alla ricostituzione del plenum del consesso civico.

“Sono grato e gratificato di essere qui – ha dichiarato Artimagnella -. Non immaginavo ci potesse essere questa opportunità. Ringrazio la dottoressa Fascetto per quello che ha fatto per il gruppo Troina in Movimento, di cui è stata il punto di forza. Per me è un onore e un senso di grande responsabilità, che faccio con coerenza verso chi mi ha votato quattro anni fa e verso il gruppo. Grazie all’amministrazione comunale e a tutti consiglieri per le tante proposte portate avanti nell’interesse di tutti e per il bene della collettività. Darò il massimo impegno con serenità, senza pregiudizi e preconcetti, anche se per pochi mesi”.

Nuovo capogruppo di Troina in Movimento è il consigliere Alfio Catania.