Troina, due giorni con la transumanza degli asini della legalità

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Appuntamento domani 15 e sabato 16 maggio prossimi con la transumanza degli “asini della legalità”, l’antico rito agro-pastorale che anche quest’anno, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, si rinnova puntuale per accompagnare la mandria equina della Silvo-Pastorale del Comune di Troina dalla calda vallata invernale di contrada San Francesco fino ai freschi pascoli della caserma-rifugio “Bracallà” dei Nebrodi.

Gli asini ragusani e i cavalli sanfratellani dell’Azienda, divenuti ormai simbolo di legalità, resilienza e valorizzazione delle razze siciliane autoctone in via d’estinzione, percorreranno le vie della città, per l’atteso incontro con bambini, visitatori e appassionati di tradizioni rurali, in un percorso che unisce memoria, identità e presidio del territorio.

“È un cammino simbolico e concreto che attraversa i territori del nostro impegno quotidiano – spiega il presidente della Silvo-Pastorale Angelo Impellizzeri -. L’evento non è solo un rito della tradizione rurale, ma un atto di riappropriazione del territorio e dei valori civili. Accompagnando i nostri asini lungo i sentieri della legalità, vogliamo testimoniare che il passo lento ma, costante, è quello necessario per costruire un futuro libero dalle mafie e dal degrado”.

La due giorni dedicata all’antico rito, riconosciuto Patrimonio Mondiale Immateriale dall’Unesco e valorizzato dal Comune di Troina, che nel 2020 ha aderito al progetto “Parchi, Pastori, Transumanze e Grandi Vie della Civiltà”, prenderà l’avvio domani pomeriggio alle ore 16.30, con il raduno dei partecipanti in contrada San Francesco, dove gli asini trascorrono l’inverno e da cui partiranno fino a giungere all’area boscata “Piano Fiera”.

Alle ore 19.00, il passaggio della mandria lungo il tradizionale “corridoio verde” cittadino, che percorrerà le vie Madonna del Soccorso, Umberto I, Nazionale, San Silvestro, Garibaldi, San Pietro, corso Campania e via Raciti, offrendo a cittadini e visitatori uno spettacolo unico nel cuore del borgo.

La serata proseguirà alle ore 20.30 con la “Festa della Transumanza”, nell’area dello stadio comunale “Silvio Proto”, animata per l’occasione da musica e canti popolari siciliani, con area food, beverage e possibilità di camping.

La mattina di sabato 16 maggio, alle ore 7.00, la mandria riprenderà il cammino verso la caserma-rifugio “Bracallà”, dove gli animali trascorreranno il periodo estivo immersi nel paesaggio incontaminato dei Nebrodi.

Per partecipare alla transumanza è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0935/654161.