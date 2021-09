Troina: domani l’inaugurazione del museo della fotografia di Robert Capa

Tutto pronto per l’inaugurazione del museo della fotografia di Robert Capa, l’esposizione permanente del Comune di Troina interamente dedicata al più grande fotoreporter di guerra di tutti i tempi. La cerimonia di apertura si terrà domani pomeriggio, venerdì 1 ottobre, alle ore 17.30, nella Chiesa Madre di piazza Conte Ruggero, per consentire, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19, una più ampia e sicura partecipazione dei presenti.

Ad introdurre, l’assessore al turismo ed agli eventi Stefano Giambirtone, cui faranno seguito gli interventi del sindaco del Comune di Troina e presidente della Fondazione Famiglia Pintaura Fabio Venezia, il docente di antropologia culturale dell’Accademia di Belle Arti di Catania Stefano Puglisi, lo storico della fotografia e del reportage dell’Accademia di Belle Arti di Catania Ezio Costanzo, il docente di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Catania Carmelo Nicosia ed i due curatori e direttori del progetto, Lucilla Caniglia ed Alessandro Castagna.

A seguire il taglio del nastro e la visita delle 62 stampe fotografiche della collezione “Fragments of War in Sicily”, esposte nel Museo di Palazzo Pretura di piazza Conte Ruggero, nel cuore del centro storico di Troina, a pochi passi dalla Chiesa Madre e dal Palazzo Municipale.

A tutti i partecipanti, per garantire la massima sicurezza, sarà richiesto, sia per l’accesso alla Chiesa, che per quello al Museo, di esibire il proprio green pass, di indossare la mascherina e di osservare i limiti di distanziamento. Per agevolare inoltre l’accesso al centro storico, l’amministrazione comunale metterà a disposizione il servizio gratuito di bus-navetta, con partenza da piazzale Sant’Agostino ed arrivo in piazza Conte Ruggero, a partire dalle ore 17 e fino alle ore 20.