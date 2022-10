Troina: docenti della Technical University of Ostrava in visita all’Oasi

L’IRCCS Oasi di Troina continua ad essere un centro di riferimento nel campo della ricerca per diverse comunità medico-scientifiche a livello internazionale. Dopo la visita di una delegazione della University of South Florida nei primi giorni di ottobre, ieri ad avviare una ulteriore interlocuzione conoscitiva con l’Istituto fondato da padre Luigi Ferlauto due docenti universitari e rappresentanti della facoltà di ingegneria elettronica e computer science della Technical University of Ostrava della Repubblica Ceca.

I due docenti, Radek Martinek e Michal Prauzek, il primo professore ordinario e vice direttore del dipartimento di cibernetica ed ingegneria biomedica, l’altro professore associato presso lo stesso dipartimento, sono stati accompagnati, su incarico del prof. Ferri, dal prof. Giuseppe Lanza, responsabile dell’unità operativa di ricerca di neurofisiologia Clinica dell’IRCCS.

I due accademici hanno incontrato il presidente dell’Oasi, Don Silvio Rotondo, il quale li ha ringraziati per la loro visita e l’interesse e l’attenzione mostrata nei confronti dell’Oasi.

Tanti i punti di contatto tra le due istituzioni: la ricerca sulla malattia di parkinson, il monitoraggio dei pazienti da remoto, sfruttando le moderne tecnologie informatiche. Poi invece, tra le possibilità di partenariato, l’avvio di un network di ricerca per rafforzare la cooperazione nel campo biomedico e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella medicina, un settore che sta emergendo sempre più con un considerevole contributo nel processo di digitalizzazione della sanità e nel settore diagnostico.

I due docenti hanno poi incontrato anche il direttore scientifico dell’IRCCS Oasi, il prof. Raffaele Ferri.

A breve un ulteriore incontro e non è esclusa una trasferta di una delegazione dell’IRCCS Oasi di Troina presso la Technical University of Ostrava della Repubblica Ceca.