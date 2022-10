Troina: democrazia partecipata, entro il 14 novembre la scelta della proposte

L’amministrazione comunale di Troina, in ottemperanza all’articolo 6, comma 1, della legge regionale n° 9 del 2014, che prevede che la quota del 2% dei trasferimenti regionali, pari a circa 13 mila euro, dovrà essere spesa con forme di democrazia partecipata attraverso il coinvolgimento della comunità, ha approvato, con propria delibera, gli interventi da sottoporre a preferenza.

Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 18° anno di età, le associazioni, le ditte e gli enti pubblici e privati con sede legale e operativa a Troina possono esprimere la propria preferenza per l’utilizzo di tali somme, attraverso la scelta di solamente una tra le cinque aree tematiche individuate: valorizzazione del centro storico, promozione culturale e turismo, tutela dell’ambiente e verde pubblico, politiche giovanili e cittadinanza attiva, attività sociali e educative.

Chi fosse interessato, potrà far pervenire all’Ente la propria scelta, eventualmente corredata da una scheda progettuale relativa alla proposta, attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.comune.troina.en.it o ritirabile all’ufficio staff. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 14 novembre prossimo mediante la consegna a mano o per posta (con raccomandata con avviso di ricevimento) all’ufficio protocollo del Comune di via Graziano n°1, oppure via pec a comunetroina@legalmail.it.