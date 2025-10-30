Troina, democrazia partecipata: Agorà presenta due proposte

PUBBLICITÀ

I membri del gruppo Agorà hanno protocollato il 28 ottobre scorso presso il Comune di Troina due proposte nell’ambito della Democrazia Partecipata, così come previsto dalla Legge Regionale Siciliana n. 5/2014, che consente a tutti i cittadini di scegliere come investire il 2% dei fondi comunali.

La prima iniziativa è il progetto “Giardino dei Nebrodi”, che mira a fermare la cementificazione e l’utilizzo di prati sintetici. L’obiettivo è reintrodurre nel Parco Baden Powell specie autoctone come faggio, cerro, leccio e agrifoglio, tutelando così piante rare, biodiversità e le ricchezze naturali locali, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

La seconda proposta è afferente al Centro Polivalente “Peppino Impastato”. Il progetto prevede un accesso libero e intelligente all’hub, dotato di tecnologie moderne e ambienti confortevoli per studenti e giovani professionisti, risolvendo definitivamente il problema delle chiavi e rendendo la struttura realmente fruibile dalla comunità.

Entrambe le iniziative sono finanziabili all’interno del budget complessivo di euro 10.000, ma la scelta dovrà essere espressa su una sola area, infatti, le due proposte sono state pensate affinché possano convivere e integrarsi.

Il termine ultimo per partecipare alle votazioni è fissato al 3 novembre 2025. È possibile contattare direttamente i membri del gruppo Agorà, sia personalmente che attraverso le piattaforme social ufficiali del gruppo. Inoltre, i moduli per la partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Troina.

Agorà invita tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo e spirito costruttivo.