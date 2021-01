Troina debutta alla CNN: le case ad un euro fanno impazzire gli americani

Le vie del web sono infinite e anche sorprendenti. La notizia dell’iniziativa lanciata dagli amministratori di Troina di vendere le case del centro storico ad un euro ha fatto il giro del mondo e ha conquistato la CNN. L’emittente statunitense ha mandato in onda un servizio raccontando al mondo le bellezze di uno dei borghi più belli d’Italia catturando così l’interesse di possibili acquirenti d’oltreoceano. Una vetrina mediatica internazionale per il delizioso borgo siciliano che vuole svelare al mondo le sue incantevoli bellezze storiche, monumentali ambientali ed enogastronomiche.

Situato a circa 1.100 metri di altitudine, all’interno della riserva incontaminata del Parco dei Monti Nebrodi, è anche soprannominato “il balcone più alto della Sicilia” perché dalla sua altezza si possono ammirare scorci davvero unici e spettacolari. Entrato a far parte, nel 2019, nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, con i suoi novemila abitanti, Troina è un vero paradiso, isolato dai rumori della città e immerso in uno spettacolo naturale unico, con un immenso bosco, in cui fare lunghe passeggiate incontrando anche lo splendido lago Sartori e limpidi torrenti. Non solo tradizioni e natura. Troina è perfetta anche per i sognatori che potranno abbandonarsi ad ammirare tra i cieli stellati tra i più belli d’Italia.

Non sorprende quindi perché la notizia della vendita delle case per ripopolare questo magico luogo abbia stregato così tanto anche l’America che da sempre apprezzano l’Italia e la Sicilia le sue meravigliose bellezze.