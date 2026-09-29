Troina, dal 1° al 4 ottobre arriva il “Giro d’Italia per la Pace”

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La città di Troina si prepara a diventare un punto di riferimento per il dialogo e la solidarietà. Dal 1° al 4 ottobre 2026, il Comune ospiterà la tappa del “Giro d’Italia per la Pace” in occasione dell’arrivo della Lampada della Pace di Assisi.

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L’iniziativa unisce idealmente la cittadinanza intorno a tre fondamentali ricorrenze civili e spirituali: l’800° Centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, l’80° Anniversario della Repubblica Italiana e il 40° Anniversario del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, di cui Troina fa parte. Si tratta di un percorso collettivo che la giunta comunale sta organizzando insieme alle scuole, le associazioni, le parrocchie e i giovani del territorio. L’evento si ispira profondamente alle orme di San Francesco d’Assisi.

Il fitto programma di appuntamenti prenderà il via giovedì 1° ottobre con i momenti dedicati all’accoglienza e alla benedizione. Alle ore 18:00 la Lampada della Pace arriverà davanti al Palazzo Municipale, momento cui farà seguito la tradizionale benedizione di San Francesco sulla città di Troina nella cornice di piazza Conte Ruggero.

La giornata di venerdì 2 ottobre metterà al centro il mondo della scuola, la riflessione e il teatro. Le attività cominceranno la mattina alle ore 9:30 con la Marcia della Pace, che si snoderà dal plesso Mulino a Vento fino al Parco Baden Powell, grazie all’organizzazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco-Majorana” e dell’Associazione Traynante.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, i locali del Mactro ospiteranno la tavola rotonda intitolata “Costruire Futuri: Sentieri e Dialoghi di Pace”. La serata si chiuderà in piazza G. Matteotti alle ore 20:30 con il musical “Francesco, una voce oltre il tempo”, messo in scena dal Gruppo Casa dei Giovani.

Il fine settimana si aprirà sabato 3 ottobre all’insegna della preghiera, della memoria e della musica. I gruppi parrocchiali cureranno la celebrazione eucaristica e la preghiera delle ore 10:00 presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli. Successivamente, alle ore 19:00, la comunità si ritroverà nella Chiesa di San Silvestro per la celebrazione del Transito. Spazio poi alle note e alla condivisione alle ore 20:30 in piazza Falcone e Borsellino, che farà da sfondo al grande Concerto per la Pace animato dai gruppi musicali locali.

Le quattro giornate si concluderanno domenica 4 ottobre con una sessione dedicata allo sport e alla condivisione. A partire dalle ore 09:30 lo stadio comunale “Silvio Proto” ospiterà i “Giochi per la Pace: Per costruire insieme la Pace”, iniziativa realizzata a cura delle associazioni sportive e di ‘Iblea Servizi Territoriali’. A conclusione delle attività, infine, si terranno la benedizione finale e la cerimonia ufficiale di chiusura del Giro d’Italia per la Pace.