Troina: Covid, chiesto all’Asp l’avvio della campagna vaccinale in città

Valutare la possibilità di eseguire la campagna vaccinale alla popolazione troinese direttamente in città, con il supporto dell’Irccs Oasi Maria Santissima, per evitare problemi e disagi alla popolazione anziana e malata che sarebbe costretta a spostarsi, con non poche difficoltà, ad Enna o Nicosia. È la richiesta che il sindaco Fabio Venezia ha avanzato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in vista dell’approssimarsi dell’avvio della vaccinazione agli anziani ed ai soggetti con gravi patologie.

“Troina – spiega il primo cittadino – dista non pochi chilometri dai centri vaccinali individuati dall’Asp e la precarietà della viabilità stradale extraurbana non favorisce, in inverno, gli spostamenti della popolazione, soprattutto degli anziani e dei malati. Nel nostro Comune è presente l’Ircss Oasi Maria Santissima, che ha già avviato la vaccinazione al proprio personale sanitario e che, su mia richiesta, ha manifestato la propria disponibilità a supportare la campagna vaccinale alla popolazione del territorio, nei modi e nei termini che si dovranno stabilire con l’Azienda. Confidiamo in positivo riscontro, consapevoli che l’efficienza e la tempestività sono obiettivi comuni verso i quali tutte le istituzioni, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, devono sinergicamente concorrere“.