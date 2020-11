Troina: aggiornamento Covid, sono 48 i casi di positività in città

Si registrano a Troina 48 casi di positivi tra i cittadini e 27 tra i pazienti dell’Oasi Maria SS.

“Da circa un mese – ha comunicato il sindaco Fabio Venezia – abbiamo riscontrato i primi casi nella nostra cittadina e solo nell’ultima settimana anche nella struttura sanitaria per disabili. A parte un paziente ricoverato in ospedale, ci giungono notizie che tutti i soggetti contagiati stanno bene e hanno solo lievi sintomi. Domani mattina il personale dell’USCA effettuerà circa 140 tamponi sia ai soggetti contagiati e in via di guarigione che ai soggetti sottoposti a quarantena”.

Il primo cittadino ha inviato una nota all’ASP richiedendo un parere sanitario in merito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì.

“Siamo in attesa di un riscontro – prosegue Venezia – per poter emanare eventualmente un’ordinanza di chiusura. Se la situazione dovesse peggiorare siamo pronti a emanare ulteriori provvedimenti di restrizione che rientrano nelle nostre competenze”.