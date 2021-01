Troina: convocato venerdì il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Troina Walter Giuffrida ha convocato per venerdì 29 gennaio alle ore 20 la prossima seduta del consesso civico che, in ottemperanza al decreto normativo sul contenimento del contagio da Covid-19, si svolgerà online, in modalità di audio-video conferenza e diretta streaming, dall’aula consiliare del palazzo municipale.

Sette i punti all’ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; revisione degli organismi partecipati; rettifica dello schema di convenzione sui programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città; approvazione dello studio di dettaglio del centro storico della città; approvazione del regolamento sull’istituzione del Museo della fotografia di Robert Capa; intitolazione della strada situata di fronte al centro sportivo polivalente “Nelson Mandela” al magistrato vittima della mafia Rosario Livatino; intitolazione del campo di calcetto del quartiere Arcirù alla vittima innocente della mafia Giuseppe Di Matteo.