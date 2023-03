Troina: convegno sul comparto asinino

“Il comparto asinino nel Piano Strategico Nazionale PAC & PSR 2023/2027” è il tema del convegno che si terrà sabato, a partire dalle ore 9, nella Sala Martino del Centro Congressi “La Cittadella dell’Oasi” a Troina.

Il meeting, organizzato dal Comune di Troina in collaborazione con l’Università degli studi di Messina, il dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università degli studi di Catania e il dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF) dell’Università degli studi di Palermo, vuole accendere i riflettori sulla sostenibilità del territorio, alla luce della recente riforma PAC che, in Sicilia, rischia non solo di mettere in crisi gli allevamenti asinini ma, addirittura, l’esistenza dell’intero comparto.

L’Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Troina, la più grande azienda pubblica italiana che gestisce 4.200 ettari di boschi demaniali nel cuore dei Nebrodi, sottratti alla criminalità organizzata che li occupava lucrando ingenti risorse sottratte ai fondi europei destinati all’agricoltura, da anni porta infatti avanti con successo il progetto “Legalità di razza”, attraverso l’allevamento di razze in vie d’estinzione come gli asini ragusani e i cavalli sanfratellani e la produzione di salumi d’eccellenza e di cosmetici con il latte d’asina, nonché dando lavoro a diversi giovani disoccupati del territorio.

Ad aprire i lavori, che saranno moderati dal professor Santo Caracappa dell’Università degli studi di Palermo e dalla professoressa Tiziana Cannizzo dell’Università degli studi di Torino, l’onorevole Fabio Venezia, parlamentare regionale del Pd e sindaco del Comune di Troina. Seguiranno i saluti del professor Bartolomeo Biolatti, magnifico rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, del professor Franco Abbate, direttore del dipartimento di scienze veterinarie dell’Università degli studi di Messina, del professor Tiziano Caruso, direttore del dipartimento SAAF dell’Università degli studi di Palermo, del dottor Emanuele Cassarà, direttore sanitario dell’ASP 4 di Enna, del senatore Luca Marcora, presidente dell’Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane (A.N.A.R.E.A.I.), del dottor Giuseppe Campione, direttore regionale dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), del presidente dell’Unione Allevatori Sicilia Carmelo Galati, del presidente dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Troina Angelo Impellizzeri, degli onorevoli Giuseppe Castiglione e Stefania Marino, componenti della XIII Commissione della Camera dei Deputati, e dell’onorevole Nello di Pasquale, deputato e questore dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Interverranno al dibattito il dottor Dario Caltabellotta, dirigente generale del dipartimento dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, il professor Biagio Pecorino, docente di economia e estimo rurale dell’Università degli studi di Catania, il professor Michele Panzera, docente di etologia veterinaria e benessere animale dell’Università degli studi di Messina, del professor Giuseppe Catone, direttore sanitario dell’Ospedale Veterinario dell’Università degli studi di Messina, del professor Gabriele Marino, docente di ginecologia veterinaria dell’Università degli studi di Messina, del professor Salvatore Bordonaro e della professoressa Paola Sacchi, docenti di zootecnia generale e miglioramento genetico nelle università di Catania e di Torino, del dottor Matteo Vasini, direttore dell’Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane (A.N.A.R.E.A.I.) e del dottor Giovanni Samela, di TerraFutura srl.

Concluderà la tavola rotonda l’onorevole Luca Sammartino, assessore all’agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea della Regione Sicilia.