Troina: contributi per i giovani che acquistano casa nel centro storico

A partire da oggi e fino martedì 11 ottobre sarà possibile presentare istanza per accedere ai contributi in conto capitale e a fondo perduto che il Comune di Troina concede ai giovani che acquistano la loro prima casa nel centro storico. A rendere nota la riapertura dei termini, il sindaco Fabio Venezia.

“Grazie a questa importante iniziativa – spiega – a oggi abbiamo consentito a 69 giovani coppie di acquistare la prima casa nel centro storico, contribuendo a ripopolare gli antichi quartieri e a ristrutturare decine di immobili disabitati, con positive ricadute economiche nel settore edile. L’adesione di tanti giovani a questo progetto, ci ha spinto a riproporlo ancora una volta”.

L’originale iniziativa, lanciata dall’amministrazione comunale nel 2014 con l’obiettivo di rilanciare e ripopolare il patrimonio edilizio storico della città, di anno in anno registra infatti un ottimo riscontro e un interesse crescente in quanti desiderano stabilirsi nel cuore dell’antico abitato. Il contributo, pari al 50% del prezzo di acquisto dell’immobile e fino ad un massimo di 8 mila euro, è infatti riservato non solo alle giovani coppie, ma anche alle famiglie, alle ragazze madri, ai coniugi separati o divorziati con almeno un figlio a carico e ai single di età inferiore ai 45 anni, non titolari di altra abitazione e residenti da non meno di un anno nel Comune di Troina, che intendano acquistare un immobile nelle zone A e B del vigente Piano Regolatore Generale.

Coloro che fossero interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni al responsabile del procedimento, il geometra Salvatore Cantale, in servizio al settore pianificazione urbanistica e edilizia dell’ufficio tecnico comunale, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.30 alle 13.00, contattabile anche allo 0935/937135 o, per e-mail, agli indirizzi scantale@comune.troina.en.it oppure a urbanistica@comune.troina.en.it. La modulistica, scaricabile anche dal sito istituzionale dell’ente www.comune.troina.en.it, nella sezione “avvisi” della home page, dovrà pervenire entro e non oltre il l’11 ottobre all’ufficio protocollo del Comune in via Graziano.