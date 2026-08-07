Troina, continui blackout di internet: esposto in Procura e reclamo ad AGCOM

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Di fronte al susseguirsi dei gravi e reiterati disservizi alla rete internet e alla linea telefonica fissa che sempre più frequentemente stanno paralizzando la vita sociale ed economica del territorio, l’amministrazione comunale di Troina ha deciso di scendere in campo intraprendendo formali e decise azioni legali e istituzionali.

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Nella giornata di ieri il sindaco Alfio Giachino e l’assessore ai servizi digitali Giuseppe Schillaci hanno infatti depositato un articolato esposto presso la Procura della Repubblica di Enna, per chiedere all’autorità giudiziaria di disporre gli opportuni accertamenti volti a verificare l’eventuale sussistenza di profili d’illiceità penale in relazione all’interruzione di un pubblico servizio essenziale. Contestualmente, l’amministrazione ha anche inoltrato un reclamo ufficiale all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), al CORECOM Sicilia (Comitato Regionale per le Comunicazioni) e, per conoscenza, alla società gestrice FiberCop S.p.A., per sollecitare l’avvio immediato di un’istruttoria.

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Nelle note inviate alla magistratura e agli organi di garanzia, il Comune ha dettagliato il susseguirsi ininterrotto dei guasti che, solo nell’arco delle ultime due settimane, hanno paralizzato la cittadina per ben quattro giorni (20, 25, 29 luglio e 4 agosto), ripetendosi con una media di una o due volte al mese. Un totale di circa venti blackout all’anno, equivalente a circa un intero mese lavorativo, che arreca danni enormi a cittadini, studenti, strutture sanitarie, uffici bancari, scolastici e attività produttive.

“La misura è ormai colma – dichiara il sindaco Alfio Giachino -. La nostra comunità non può più tollerare l’isolamento telematico a cui viene ciclicamente condannata. Troina è una cittadina operosa, sede di eccellenze sanitarie, università, uffici, attività produttive e commerciali che non possono permettersi di perdere giornate lavorative per disservizi di rete imprecisati. Abbiamo il dovere istituzionale di proteggere i nostri cittadini, le famiglie e le imprese da quello che si configura come un danno enorme. Per questo motivo abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di Enna di fare piena luce su eventuali responsabilità penali e ad AGCOM e CORECOM di intervenire con urgenza per verificare le reali capacità e i limiti dell’infrastruttura esistente, chiarendo altresì come si stiano impiegando le risorse del PNRR per garantire standard idonei ed efficienti a tutto il territorio”.

Nello specifico, attraverso le segnalazioni inviate agli organi di vigilanza, il Comune ha formalmente richiesto l’avvio di un’istruttoria sulle cause delle continue interruzioni, delucidazioni sui piani di potenziamento infrastrutturale, la mappatura dei comuni del comprensorio afferenti alla medesima rete con lo storico dei disservizi e l’attivazione immediata di un canale di comunicazione diretto per monitorare i guasti e informare tempestivamente la cittadinanza.

“Pur non avendo una competenza diretta su questo tema – aggiunge l’assessore ai servizi digitali Giuseppe Schillaci – come Comune e amministrazione abbiamo sempre sollecitato i gestori della rete per avere spiegazioni sia sui malfunzionamenti che sulle interruzioni, per capirne cause e possibili soluzioni, dando così le dovute spiegazioni ai cittadini. Prendiamo atto che negli ultimi tempi con i numerosi interventi in atto, in particolare per il completamento della fibra ottica, si arriverà ad un servizio migliore. Tuttavia resta il fatto che a volte, anche per l’obsolescenza delle infrastrutture primarie, si verificano disagi rispetto ai quali abbiamo chiesto chiarimenti e ricevuto rassicurazioni sul fatto che anche sulle infrastrutture sovracomunali si stanno facendo investimenti per un miglioramento complessivo della stabilità e continuità del segnale. Ciononostante dobbiamo farci interpreti dei disagi dei cittadini e vederci chiaro fino in fondo per quello che ormai è un servizio essenziale e le note ad AGCOM e CORECOM e il relativo esposto alla Procura competente firmato oggi insieme al sindaco vanno in questa direzione”.