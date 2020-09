Troina: consiglio comunale martedì 29 settembre

Convocata per martedì 29 settembre prossimo alle ore 19, nell’aula consiliare del palazzo municipale di Troina, la prossima seduta del consesso civico.

Otto i punti all’ordine del giorno fissati dal presidente del consiglio Gaetano Monastra: lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; approvazione regolamento generale delle entrate comunali; approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova IMU; approvazione aliquote IMU 2020 degli immobili e delle aree fabbricabili; approvazione esenzione aliquote e tariffe IMU e TARI 2020 per le imprese colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19; approvazione nuovo regolamento per l’erogazione di contributi ed aiuti alle imprese locali in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19; intitolazione della biblioteca comunale ai fratelli Giovanni e Silvestro Pettinato; accensione mutuo all’Istituto per il Credito Sportivo per il rifacimento della copertura del centro sportivo polivalente “Nelson Mandela”.