Troina: Consiglio comunale il 27 novembre in modalità online

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per venerdì 27 novembre, alle 19.00, la prossima seduta del consesso civico che, in ottemperanza al decreto normativo sul contenimento del contagio da Covid-19, si svolgerà online, in modalità di audio-video conferenza e diretta streaming, dall’aula consiliare del palazzo municipale. Tre i punti all’ordine del giorno: variazioni al bilancio 2020/2022; approvazione regolamento comunale sull’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di urbanistica ed edilizia; approvazione del regolamento dell’archivio storico comunale.