Troina: consiglio comunale convocato il 26 febbraio

Il presidente del consiglio comunale di Troina Walter Giuffrida ha convocato per venerdì 26 febbraio alle ore 20 la prossima seduta del consesso civico che, in ottemperanza al decreto normativo sul contenimento del contagio da Covid-19, si svolgerà online, in modalità di audio-video conferenza e diretta streaming, dall’aula consiliare del palazzo municipale.

Dieci i punti all’ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, dell’elenco annuale dei lavori 2021 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022; verifica quantità e qualità delle aree da destinare alle residenze ed alle attività produttive e terziarie dell’anno 2021; approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari; intitolazione del Cine-Teatro comunale allo scrittore siciliano Andrea Camilleri; adesione all’iniziativa “Comuni Amici delle Api”; conferimento della cittadinanza onoraria allo studente egiziano Patrick George Zaki.; adesione alla campagna di Amnesty International “Una panchina gialla per Giulio Regeni”; approvazione della relazione della commissione di indagine relativa all’inquinamento ambientale e salute dei cittadini; proroga di 5 anni del termine per il completamento della costruzione in contrada “Castile-Camatrone” del capannone della ditta “Lo Cascio Enrico Gianni” da adibire alla lavorazione del marmo.