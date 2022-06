Troina: concerto di fine anno della “Ulisse Òrchestra”

Serata in musica giovedì alla Radura di Maria del Villaggio Cristo Redontore, con il saggio-concerto di fine anno della “Ulisse Òrchestra” dell’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – Ettore Majorana” di Troina. Con la collaborazione del Comune e dell’Oasi Maria Santissima, i 50 ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola media, diretti dal professore Giuseppe Calabrese, si esibiranno nella suggestiva e naturale cornice della Radura, scelta quest’anno in occasione della ricorrenza del centenario della nascita del fondatore dell’Oasi, padre Luigi Ferlauto.

“La musica – spiega il professore Calabrese – va intesa come crescita personale e come elemento imprescindibile della formazione personale di ogni ragazzo. Per questo, parte dai banchi di scuola per poi interagire e fondersi con l’arte, la cultura e le altre realtà presenti nel territorio”.

Oltre a un tradizionale repertorio di colonne sonore, i ragazzi della “Ulisse Òrchestra” si esibiranno infatti con il gruppo dei “Tamburinari” troinesi e con la scuola di danza della “Victoria Fitness s.r.l.s.

“Una realtà, quella della ‘Ulisse Òrchestra’, che grazie alla passione e alla dedizione del professor Giuseppe Calabrese e dei suoi collaboratori ha oggi raggiunto risultati importanti – aggiunge l’assessore al turismo e agli eventi Stefano Giambirtone -. Un fiore all’occhiello della scuola e della nostra comunità, che va valorizzata e sostenuta come merita, poiché musica e scuola costituiscono strumenti essenziali per la formazione e la crescita della persona”.