Troina: commemorazione del vicebrigadiere Giuseppe Liccardi

In occasione del 25° anniversario della morte del Vice Brigadiere in congedo M.O.V.C. alla memoria Giuseppe Liccardi, ferito mortalmente a Belpasso, in provincia di Catania, il 27 febbraio 1999 per mano di alcuni malfattori autori di un tentativo di rapina, il Comando Provinciale di Enna ha organizzato una commemorazione articolata in due momenti distinti.

Il primo presso il cimitero di Troina ove è tumulato l’Eroe, con un momento di raccoglimento e la deposizione di una composizione floreale, e a seguire presso la Stazione Carabinieri, intitolata al Decorato dal 18 febbraio 2010, durante il quale è stato ricordato il fatto d’armi che lo ha visto protagonista. Presente il Comandante Provinciale di Enna, Colonnello Angelo Franchi, e il Comandante della Compagnia di Nicosia, Capitano Fabrizio Bizzaro, unitamente alla vedova e alle due figlie del Caduto.

Il vice brigadiere Giuseppe Liccardi, nato a Troina nel 1937, intervenne con coraggio il 27 febbraio del 1999, quando era già in pensione da sei anni, nelle campagne di Belpasso in difesa di un uomo che stava per essere rapinato da due malviventi. I due rapinatori in fuga riuscirono a sparare dei colpi di pistola colpendo a morte. Per quell’episodio gli venne conferita il 24 maggio 2000 la Medaglia d’Oro al Valor Civile, alla memoria, con la seguente motivazione: “Sottufficiale in congedo, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio non esitava a fronteggiare due individui travisati e armati che avevano aggredito un uomo a scopo di rapina. Ingaggiava con gli stessi una violenta colluttazione, nel corso della quale veniva ferito mortalmente dai numerosi colpi di arma da fuoco esplosi dai malviventi in fuga. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere”.