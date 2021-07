Troina: chiesto lo stato d’emergenza per il grave incendio del 3, 4 e 5 luglio

Con delibera di giunta l’amministrazione comunale di Troina stamane ha richiesto ai competenti organi statali, regionali e provinciali la dichiarazione dello stato d’emergenza, a seguito del grave e violento incendio che ha interessato centinaia di ettari di terreno del territorio comunale nelle giornate del 3, 4 e 5 luglio scorso, provocando numerose criticità ed ingenti perdite alle colture arboree, al patrimonio ambientale, alle attività agricole e zootecniche, con danni economici alle infrastrutture ed alle attività imprenditoriali.

La decisione, di concerto con i comuni di Gagliano, Agira, Regalbuto e Nissoria, anch’essi interessati dalla calamità, è maturata a seguito dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio a Gagliano, tra i rispettivi sindaci, con l’obiettivo di intraprendere ulteriori iniziative congiunte per affrontare lo stato di emergenza territoriale.

“Stiamo facendo la nostra parte – spiega il sindaco Fabio Venezia – ma serve un intervento concreto ed immediato da parte delle istituzioni governative. Abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente Musumeci, all’assessore regionale all’Agricoltura Scilla ed al capo della Protezione Civile Cocina, per capire quali azioni possono essere subito intraprese per poter sostenere nell’immediato il comparto agricolo che ha subito danni”.

Da numerose segnalazioni di privati cittadini e da una prima ricognizione e conta dei danni, ancora in fase di quantificazione, emerge infatti un’agricoltura ed una zootecnia fortemente colpita dalle fiamme, che hanno soprattutto bruciato le colture ed il foraggio degli animali allevati allo stato brado, oltre a quelli già immagazzinati, rendendo difficoltoso il sostentamento ed il ricovero del bestiame.

Pertanto, data la straordinarietà e la rilevante gravità dell’evento, che ha arrecato enormi problemi anche sotto il profilo ambientale, viario, economico, produttivo e dei servizi, congiuntamente alle difficoltà dell’Ente nel fronteggiare la manutenzione e l’integrità del territorio, la giunta chiede l’adozione di provvedimenti urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la salute ed il benessere degli animali.

Si chiede inoltre la concessione di aiuti economici alle aziende agricole e zootecniche colpite ed all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di procedere ad urgenti sopralluoghi per accertare l’estrema gravità della situazione.

Sugli aiuti economici interviene anche la deputata all’Ars di Attiva Sicilia Elena Pagana.

“Gli aiuti alle aziende agricole colpite dai devastanti incendi di questi giorni – ha comunicato -devono essere immediati e concreti. Ho già avanzato tre proposte al presidente della Regione Musumeci per scongiurare il tracollo definitivo delle aziende agricole dell’Ennese per i territori dove i roghi hanno distrutto raccolti, pascoli, foraggio e infrastrutture, come avvenuto a Regalbuto, Agira, Nissoria, Troina, Nicosia”.

La deputata già lo scorso 3 luglio, nell’immediatezza dell’allarme lanciato dal sindaco di Regalbuto, ha chiesto al presidente Musumeci la dichiarazione di “stato di calamità”, poi proclamato nelle ore successive.

“Emerge una situazione estremamente preoccupante per il settore agrozootecnico ennese, che già da anni vive una difficile contingenza economica. Una situazione che richiede misure immediate e concrete. In primo luogo, ho chiesto che vengano subito anticipati gli aiuti economici necessari a fronteggiare la perdita dei pascoli e delle scorte di foraggio, ma anche a ripristinare le infrastrutture aziendali fondamentali dove sono andati distrutti i ricoveri per il bestiame e le attrezzature, le recinzioni, le reti di distribuzione idrica. Le altre due misure sono tra loro connesse. Si tratta dell’autorizzazione a movimentare il bestiame e dell’autorizzazione a utilizzare le aree del demanio pubblico sui Nebrodi, dove è disponibile il pascolo”.

Pagana si sofferma a spiegare in particolare questo punto della sua proposta.

“Sui pascoli montani dei Nebrodi il bestiame potrà alimentarsi e questo alleggerirà gli allevatori del peso economico di acquistare il foraggio, ma l’altro aspetto per il quale ho avanzato questa proposta è quello di garantire sulle nostre montagne, una pulizia naturale del sottobosco che è elemento fondamentale per evitare gli incendi, e la presenza umana che garantirebbe l’immediato allarme in caso di focolai e servirebbe da deterrente per i criminali che appiccano le fiamme. Al presidente Musumeci ho chiesto di attivare tutti gli uffici per valutare le modalità di applicazione di queste proposte che nascono dall’avere incontrato gli imprenditori colpiti e dalla sintesi delle esigenze più urgenti che mi hanno rappresentato”.