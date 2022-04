Troina: chiesa Santa Famiglia di Nazareth, finanziato il campanile

Un finanziamento da 1 milione e 400 mila euro deliberato dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione Nello Musumeci permetterà di realizzare il campanile nella chiesa Santa Famiglia di Nazareth a Troina, pregevole esempio di architettura contemporanea.

“Non posso che essere profondamente felice per il finanziamento concesso ad un luogo di culto della mia città. Permettere la costruzione del campanile – dichiara la deputata regionale Elena Pagana – conferma ancora una volta la costante attenzione del governo regionale verso le aree interne siciliane e, quindi, anche verso l’Ennese. La giunta ha accolto una richiesta di fondi della comunità troinese che ho personalmente sostenuto”.

La Santa Famiglia di Nazareth è una chiesa di recentissima costruzione, ultimata nel 2022, progettata e realizzata per rispondere alle esigenze dei residenti della zona nuova di Troina.

“Benedico il Signore per questa occasione di completare la chiesa inaugurata 18 anni fa. Manca solo il campanile – afferma il parroco don Pietro Maccarrone – perché non avremmo avuto altro modo per realizzalo in una chiesa che è stata edificata seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II e che viene visitata da fedeli di tutta la Sicilia e non solo. Abbiamo destinato molte energie alla realizzazione degli indispensabili locali dove svolgere tutte le attività parrocchiali e solo con un finanziamento possiamo finalmente costruire il campanile, visibile a tutta la parrocchia, che permette di porre le campane tradizionali che diversamente da quelle elettriche si sentono anche in lontananza”.

Le pitture della chiesa, considerate una delle peculiarità dell’elegante architettura, sono state realizzate da un gruppo di pittori provenienti da diverse parti del mondo nell’estate del 2007 e sono ispirate dall’opera di Kiko Arguello, fondatore del Movimento Neocatecumentale.