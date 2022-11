Troina: cerimonia di accoglienza delle matricole in terapia occupazionale

Ieri mattina, nella sala Lazzati della Cittadella dell’Oasi di Troina, sono state accolte le nuove matricole che inizieranno a breve il corso di laurea triennale in “Terapia Occupazionale”, presso l’IRCCS Oasi di Troina. La cerimonia di accoglienza è ritornata in presenza dopo lo stop forzato in questi ultimi due anni, a causa della pandemia da Covid-19.

Aria di festa e quasi un passaggio di testimone tra studenti che tra qualche settimana raggiungeranno il traguardo della laurea e quelli che invece stanno intraprendendo questo corso di studi attivato nel 2018, a seguito di un accordo di collaborazione tra l’IRCCS Oasi, l’Università degli Studi di Catania e il Comune di Troina. Ad accogliere le 29 matricole la governance dell’Ateneo catanese, dell’IRCCS Oasi e del Comune di Troina. Ad aprire la cerimonia il presidente del corso di studi, la prof.ssa Manuela Pennisi.

I saluti del magnifico Rettore dell’Università di Catania, prof. Francesco Priolo, sono stati delegati al professore Filippo Caraci, il quale nel suo intervento ha evidenziato come la sinergia tra gli enti che hanno sottoscritto l’accordo, continua a produrre ottimi risultati per la valorizzazione del territorio ennese e per il futuro dei giovani siciliani.

“Inoltre – ha aggiunto il prof. Caraci – il corso di laurea coniuga a pieno titolo tutte le mission dell’università moderna italiana come quella di Catania: oltre alla didattica e alla ricerca scientifica, il percorso universitario risponde perfettamente anche alla funzione della Terza Missione (il prof. Caraci è delegato del Rettore al trasferimento tecnologico nella cabina di regia della Terza Missione), cioè quell’insieme di attività con cui gli atenei interagiscono direttamente con la società per la valorizzazione e sviluppo socio-economico del territorio di riferimento”.

A seguire i saluti del prof. Alessandro Cappellani, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Spec. Medico-Chirurgiche che ha detto come sia fondamentale realizzare sempre più dei corsi di laurea che consentano l’ingresso nel mondo del lavoro.

“Un rapporto di collaborazione tra i due enti – ha detto Cappellani – che rappresenta per il nostro dipartimento un motivo di orgoglio e che guarda sempre più con interesse all’Oasi di Troina, e con l’auspicio di poter creare e ampliare altre sinergie con l’Istituto di ricerca troinese”.

Il sindaco di Troina, On. Fabio Venezia, ha ricordato le varie fasi che hanno portato alla realizzazione di questo corso di laurea e come il grande sogno del fondatore dell’Oasi, padre Luigi Ferlauto, sia diventato una realtà. Inoltre, l’impegno da parte del neo deputato all’Ars, di sensibilizzare il nuovo Governo regionale per poter inserire la figura del terapista occupazionale nelle strutture regionali della Sicilia.

Il direttore scientifico dell’IRCCS, il prof. Raffaele Ferri, ha voluto puntualizzare alle nuove matricole il tema della ricerca, un valore e un filo conduttore durante il percorso di studio universitario, che deve tradursi anche in un miglioramento di ciò che si può fare verso i pazienti.

A seguire il dott. Arturo Caranna, delegato per l’IRCCS Oasi ai rapporti con l’Università che, nell’augurare un buon inizio accademico ai nuovi studenti, ha ricordato come questo corso di lavoro si è consolidato negli anni, perché l’Istituto ha investito tanto e ha creduto fortemente in questo percorso.

Il rappresentante dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Catania, l’Ing. Salvatore Cantarella, ha fatto riferimento alla convenzione per l’avvio della mensa universitaria e come l’istruttoria sia oramai arrivata ad una fase che precede la sottoscrizione tra gli enti interessati.

Padre Silvio Rotondo, presidente dell’IRCCS Oasi, nel rivolgere il suo saluto alle nuove matricole le ha esortate a seguire l’esempio di padre Ferlauto, ovvero essere perseveranti, tenaci, non fermarsi alle prime difficoltà e ad inseguire i propri sogni.

“Il luogo, i vari ambienti dell’istituto, comprese le sale dove si svolge il corso di laurea – ha detto padre Silvio – ne sono certamente una testimonianza concreta e reale”.

Infine, a spiegare le caratteristiche e la struttura del corso di laurea alle nuove matricole, la professoressa Manuela Pennisi e il Professore Giuseppe Lanza, rispettivamente presidente e vice presidente del corso di laurea in terapia occupazionale.

A portare i saluti ai nuovi studenti anche un ex studente che ha raccontato la sua esperienza e come al termine del suo percorso di studio si è subito inserito nel mondo del lavoro.

Contestualmente alla cerimonia, anche una piccola mostra dove sono stati esposti diversi lavori realizzati dai pazienti dell’Oasi. A conclusione dell’evento la consegna di una brochure e di una card agli studenti.