Troina celebra l’83° anniversario della Battaglia del 1943

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Il Comune di Troina celebra l’83° anniversario della Battaglia di Troina, uno dei più cruenti scontri della seconda guerra mondiale combattuti in Sicilia nel corso dell’Operazione Husky, dopo lo sbarco delle truppe alleate.

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Tra l’1 e il 6 agosto 1943, la città fu teatro di un durissimo conflitto tra le forze anglo-americane, dirette verso Messina per completare la liberazione dell’Isola, e il nucleo di resistenza formato da soldati italiani e tedeschi arroccati sulle alture e nel centro abitato. Al termine dei combattimenti, gran parte di Troina risultò distrutta dai bombardamenti e centinaia di civili persero la vita.

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Per il coraggio e il sacrificio dimostrato dalla popolazione durante quei tragici giorni, immortalati dagli scatti del grande fotoreporter Robert Capa, cui il Comune ha dedicato l’omonimo Museo della Fotografia, Troina è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2007, quale “Avamposto di notevole importanza strategica sulla ‘linea dell’Etna’, occupato dalle forze dell’Asse al fine di arrestare l’avanzata delle truppe anglo-americane verso il continente, si trovò al centro di violenti combattimenti, subendo devastanti bombardamenti alleati che provocarono centinaia di vittime civili e la totale distruzione dell’abitato”.

Per onorare la memoria di quei tragici eventi, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Museo della Fotografia Robert Capa, gestito dall’associazione “Cooltural-Mente”, ha promosso un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla conoscenza storica e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Dal 1° al 5 agosto, il Museo Robert Capa, che sarà visitabile con biglietto d’ingresso ridotto a 3 euro, racconterà sui propri canali social le diverse fasi della Battaglia attraverso fotografie, documenti, testimonianze e approfondimenti storici, offrendo un percorso di divulgazione che accompagnerà il pubblico giorno dopo giorno nei luoghi e negli avvenimenti dell’estate del 1943.

“La Battaglia di Troina rappresenta una delle pagine più dolorose e allo stesso tempo più significative della nostra storia – spiega il sindaco Alfio Giachino. Ricordare quei giorni significa rendere omaggio alle vittime, al coraggio della popolazione civile e a una comunità che seppe affrontare sofferenze indicibili senza perdere la propria dignità. La memoria non è soltanto un dovere verso il passato, ma uno strumento per educare le nuove generazioni ai valori della pace, della libertà e della solidarietà”.

Le celebrazioni culmineranno mercoledì 5 agosto, alle ore 18.30, con la celebrazione della santa messa in suffragio delle vittime nella chiesa madre. A seguire, dalle ore 19.00, il Museo della Fotografia Robert Capa aprirà gratuitamente le proprie porte al pubblico e, alle ore 19.30, sarà proposta una visita guidata dedicata alle fotografie scattate da Robert Capa durante la Campagna di Sicilia del 1943 e al contesto storico della Battaglia di Troina. La giornata commemorativa si concluderà alle ore 21.00, in piazza Conte Ruggero, con la rappresentazione teatrale a ingresso libero “La regola dei terzi”, testo di Marco De Simone, portato in scena dalla Compagnia dell’Eclissi con la regia di Marcello Andria.

“In questi giorni stiamo cercando di ricostruire e raccontare, passo dopo passo, ciò che accadde a Troina nell’estate del 1943 – spiegano Salvo Pacino e Fabio Salinaro di ‘Cooltural-Mente’, associazione che gestisce il Museo della Fotografia Robert Capa. Non vogliamo limitarci a ricordare la Battaglia attraverso date e movimenti militari, ma restituire spazio anche alle persone: ai soldati, agli sfollati e alla popolazione civile che visse quei giorni. Per questo abbiamo voluto accompagnare il racconto storico con la possibilità di visitare il Museo a tariffa ridotta e, il 5 agosto, con un’apertura serale e una visita guidata gratuita. Sarà un modo per avvicinarsi a questa storia attraverso le fotografie di Robert Capa, prima che il teatro la riporti in scena in Piazza Conte Ruggero».