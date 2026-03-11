Troina: “C’è ancora spazio”, workshop interattivo per prevenire le dipendenze

PUBBLICITÀ

Quando la vita sembra piena di cose, persone, aspettative, c’è ancora spazio per ciò che conta davvero? Un laboratorio che nasce dall’incontro con la testimonianza di un ragazzo/a che ha concluso il percorso a San Patrignano, e che condivide la sua storia prima e dopo la Comunità: i bivi tra amicizie, passioni e il peso del giudizio degli altri, la fatica e la scelta di chiedere aiuto per riappropriarsi della propria vita.

A partire da questo racconto – filo rosso dell’esperienza – Pascal La Delfa (regista, autore e formatore) guida gli studenti in attività laboratoriali interattive che trasformano l’ascolto in messa in gioco: piccoli gruppi, scelte da nominare, priorità da ordinare, gesti simbolici da compiere insieme per connettere ciò che hanno sentito con ciò che vivono.

La metafora del barattolo diventa centrale: come in una nota immagine educativa, si prova a mettere per primi gli elementi essenziali (“le cose grandi”) perché il resto trovi il suo posto. Obiettivi del laboratorio sono favorire connessioni interpersonali, stimolare creatività e autoespressione come strumenti di comunicazione ed esplorazione di sé, affrontare la prevenzione rispetto a sostanze e comportamenti a rischio.

“Continuare il nostro impegno insieme alla Comunità di San Patrignano, non solo nel contrasto delle dipendenze ma anche in un’azione capillare di prevenzione indirizzata agli alunni e alle famiglie, è per la nostra associazione di fondamentale importanza visto l’aumento di uso di sostanze e l’abbassamento dell’età in cui si viene a contatto con le sostanze – sottolinea Eliana Chiavetta, presidente di Amici di San Patrignano Sicilia -. La nostra azione vuole intercettare le varie forme di disagio per provare a dare una risposta concreta a chi si sente solo.”

Un percorso semplice, guidato e coinvolgente per scuole medie (con adattamenti disponibili per le superiori), dove l’arte del racconto apre spazio a scelte più consapevoli.

Obiettivi: connessioni interpersonali e clima di fiducia, senza competizione; creatività e autoesplorazione come linguaggi di espressione; prevenzione primaria su sostanze e comportamenti a rischio, attraverso consapevolezza. Metodi: storytelling esperienziale; esercizi creativi (scrittura/disegno/lavori manuali); giochi di gruppo; momenti di riflessione individuale.

L’evento sarà realizzato dalla Comunità di San Patrignano il 17 marzo presso l’Istituto Comprensivo Don Bosco – E. Majorana di Troina e vedrà coinvolte le classi terze della media, dalle 8,15 alle 12,30, grazie al contributo del Libero consorzio della Provincia di Enna, in collaborazione con il Comune di Troina e dell’Associazione Amici San Patrignano Sicilia.