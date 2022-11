Troina: caro vita, Giuffrida invita la cittadinanza alla discussione delle problematiche

Il presidente del consiglio comunale di Troina Walter Giuffrida rende noto che, così come previsto dal terzo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per lunedì alle ore 19 nell’aula consiliare del palazzo municipale, il consesso civico discuterà delle problematiche relative all’aumento del costo della vita e delle eventuali iniziative da intraprendere in favore dei cittadini e degli operatori economici. Giuffrida invita quanti interessati a prendere parte al dibattito pubblico al palazzo municipale.