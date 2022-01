Troina: carenza di personale medico nella postazione 118

Sapere se il presidente della Regione Sicilia e l’assessore alla Salute siano a conoscenza della grave situazione e come intendano fronteggiarla, nell’immediatezza e a lungo termine, per assicurare alla collettività un adeguato livello di assistenza sanitaria d’emergenza. È quanto chiedono Giuseppe Lupo, Giuseppe Arancio, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Emanuele Dipasquale e Baldo Gucciardi, deputati del gruppo parlamentare del Pd all’Ars.

“Stamattina – spiega il sindaco Fabio Venezia – è stata ufficialmente presentata, su sollecitazione dell’amministrazione comunale di Troina, un’interpellanza urgente in merito alla carenza di personale medico nella postazione 118 MSA di Troina. Dal primo dicembre – spiega il Sindaco – due medici hanno ottenuto il trasferimento e non sono stati sostituiti. Ciò comporta, nonostante i turni massacranti del personale attualmente in servizio, che in alcuni turni non è presente il medico soccorritore. I soli infermieri negli interventi in ‘codice rosso’ non sono nelle condizioni di poter eseguire i trattamenti d’urgenza prima del trasporto in ospedale e, quindi, il paziente rischia drammatiche conseguenze. Ci auguriamo adesso – conclude – che venga trovata una immediata soluzione, per tutelare la salute dei cittadini che vivono nelle aree svantaggiate e lontani dai presidi ospedalieri. Un sentito ringraziamento al gruppo parlamentare del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana per l’attenzione avuta nei confronti di questa importante problematica”.