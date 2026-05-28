Troina, campagna ANAP Confartigianato: lezione dei Carabinieri per evitare le truffe agli anziani

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Una vera e propria lezione di legalità e autodifesa per contrastare un fenomeno odioso che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione. È questo il senso del terzo incontro provinciale della campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più Sicuri Insieme”, martedì 26 maggio, presso il Cineteatro “Andrea Camilleri” di Troina.

L’iniziativa, promossa dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Persone in stretta sinergia con il Ministero dell’Interno, ha visto un’attiva partecipazione di pubblico, richiamato all’importanza del tema e dalla presenza dei vertici locali dell’Arma.

Il fulcro dell’evento è stato l’atteso e dettagliato intervento dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri: il Capitano Giacomo La Manna, Comandante della Compagnia di Nicosia, e il Maresciallo Capo Claudio De Falco, Comandante della Stazione di Troina.

I due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri hanno catturato l’attenzione della platea analizzando a fondo le dinamiche e i casi reali di raggiro registrati più frequentemente sul territorio della provincia di Enna. Con grande chiarezza, i Carabinieri hanno illustrato gli stratagemmi più diffusi utilizzati dai malviventi – che troppo spesso prendono di mira persone sole o in là con gli anni – spiegando come riconoscerli tempestivamente e come reagire.

Per supportare concretamente i cittadini anche nella vita di tutti i giorni, durante l’incontro è stato distribuito un prezioso vademecum con materiale informativo, contenente tutte le regole d’oro per evitare le truffe e i numeri utili da contattare in caso di emergenza o sospetti.

All’incontro ha preso parte attiva l’amministrazione comunale di Troina, che ha concesso il patrocinio sposando immediatamente la causa. A presiedere i lavori è stato il Sindaco, l’ingegnere Alfio Giachino, affiancato da una folta rappresentanza della sua giunta: Silvana Romano (Assessore ai Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia), Giuseppe Macrì (Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità) e Salvatore Siciliano (Assessore al Verde Pubblico e Arredo Urbano).

I lavori sono stati aperti dal Presidente provinciale di ANAP Confartigianato, Vincenzo Mantegna, che ha espresso profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri per la costante presenza sul territorio e per la fondamentale attività di prevenzione.

Grazie alla preziosa attività informativa dei Carabinieri e alla sinergia tra le istituzioni, Troina lancia un messaggio forte: la sicurezza dei cittadini è una priorità di tutta la comunità.