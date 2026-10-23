“Troina buona in tutti i sensi”: due giorni tra sapori, tradizioni, natura e musica

PUBBLICITÀ

Non una semplice vetrina di prodotti, ma un’esperienza sensoriale a tutto tondo per scoprire le radici, i sapori e i paesaggi del cuore della Sicilia. Con questo obiettivo sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre torna la terza edizione di “Troina Buona in Tutti i Sensi”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessore agli eventi Salvuccio Siciliano per valorizzare l’identità del territorio e le sue straordinarie eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, quest’anno interamente sintetizzata nell’invito ufficiale “Vieni per il gusto. Vivi Troina con tutti i sensi”.

PUBBLICITÀ

Per due intere giornate la comunità locale e i visitatori saranno guidati in un percorso unico che unisce l’alta gastronomia all’intrattenimento.

Tra i protagonisti della manifestazione figurano la Provola dei Nebrodi DOP, alla quale sarà dedicato un laboratorio sulla filatura e degustazione guidata, e alcune preparazioni che raccontano la gastronomia locale. Domenica pomeriggio l’attenzione si concentrerà anche sui dolci tipici, con un laboratorio dedicato alle “‘nfasciateddi” ‘ncilippati’ ” e alla preparazione, da parte dei pasticcieri locali, di un cannolo al forno lungo 30 metri. Spazio anche alla tradizione, con la “colazione del pastore” a base di ricotta calda, e ad interpretazioni moderne come il maritozzo salato con crema di zucca, capocollo e fonduta di provola DOP preparato dagli chef del territorio.

L’ingresso alla manifestazione, interamente gratuito, offrirà anche l’eccezionale opportunità di esplorare il patrimonio ambientale e artistico attraverso l’escursione guidata alla Diga Ancipa con “Cammina con Turi”, i percorsi sul Monte Muganà gestiti dal CAI Troina, i tour nel centro storico con la Cooperativa “La Sorgente” e le attività con gli asini della legalità dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale.

Domenica inoltre, dalle ore 10.00 alle 19.00, sarà attivo un servizio navetta gratuito per il centro e il MACTRO, e il Sistema Museale Troinese sarà visitabile a tariffa ridotta a soli 4 euro per un singolo museo oppure a 8 euro per l’intero circuito. A fare da cornice alla kermesse, ci saranno la diretta radiofonica integrale firmata da Radio TRC, le esibizioni itineranti dei Sunatura do Festinu con canti popolari lungo le vie, i laboratori degli antichi mestieri artigianali, un’area giochi con gonfiabili per i più piccoli e i grandi appuntamenti musicali che vedranno protagonisti i Compagni di Scuola nella serata di sabato e il grande show degli Smaniafonia XXL a chiusura domenica sera.

Il programma completo, gli orari, le informazioni logistiche e le modalità di prenotazione delle varie attività sono liberamente consultabili su enjoytroina.it/troina-buona-in-tutti-i-sensi.