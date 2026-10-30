“Troina Buona in Tutti i Sensi”, due giorni tra sapori, musica e tradizioni

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Tutto pronto per la terza edizione di “Troina Buona in Tutti i Sensi”, la manifestazione promossa dal Comune che prenderà il via domani, sabato 31 ottobre alle 17.00, in piazza Falcone e Borsellino. Un intero fine settimana dedicato all’incontro con produttori, ristoratori e artigiani locali, che affiancherà le degustazioni alla scoperta del patrimonio della città.

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Il sipario si alzerà con l’apertura ufficiale degli stand espositivi e l’aperitivo di benvenuto, curato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Troina, per poi proseguire alle 18.30, quando i riflettori si accenderanno sulla filatura dal vivo della Provola dei Nebrodi DOP. L’appuntamento, organizzato dal Consorzio di tutela, con la guida esperta della delegazione Sicilia ONAF, offrirà ai presenti l’opportunità di osservare da vicino la maestria della lavorazione tradizionale e approfondire la conoscenza del tipico formaggio.

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La giornata di domenica 1° novembre si aprirà invece alle 8.30 nel segno della tradizione rurale, con la colazione del pastore e una degustazione guidata di ricotta calda. Il pomeriggio proseguirà all’insegna dei laboratori del gusto incentrati sulle specialità salate e sui dolci tipici troinesi, fino ad arrivare al momento più atteso delle 18.30, quando i pasticcieri locali si cimenteranno nella preparazione dal vivo di un monumentale cannolo al forno lungo ben 30 metri. L’evento gastronomico da record sarà arricchito dal racconto storico curato dal saggista locale Basilio Arona e si concluderà con l’assaggio collettivo.

A fare da colonna sonora a entrambe le serate sarà la musica dal vivo, con le esibizioni dei Compagni di Scuola il sabato e degli Smaniafonia XXL la domenica.

“Questa manifestazione rappresenta il momento in cui le nostre tradizioni artigianali, la cultura e l’identità del territorio si fondono per accogliere residenti e visitatori – spiega l’assessore agli eventi Salvuccio Siciliano -. Invitiamo calorosamente tutte le cittadine, i cittadini e i turisti a partecipare numerosi a queste due giornate, per riscoprire insieme la bellezza di Troina, sostenere le nostre eccellenze locali e vivere un fine settimana di festa, condivisione e socialità”.

Non solo cibo, ma anche esplorazione del territorio. Domenica i visitatori potranno scegliere tra le escursioni naturalistiche guidate e gratuite alla diga Ancipa, in collaborazione con “Cammina con Turi”, e sul Monte Muganà insieme al CAI Troina. Per chi preferisce l’arte e la storia, invece, la Cooperativa La Sorgente curerà due tour gratuiti del centro storico con partenze alle 10.30 e alle 14.30. Per l’occasione, le porte del Sistema Museale Troinese resteranno aperte a tariffe ridotte speciali, fissate a 4 euro per la singola struttura e a 8 euro per l’intero circuito integrato.

Al fine di agevolare l’afflusso, nella giornata di domenica sarà predisposto un servizio navetta gratuito attivo dalle 10.00 alle 19.00, che collegherà costantemente l’area di piazzale Malaterra, il MACTRO e piazza Conte Ruggero.