Troina, arriva “Orme d’ombra”: il cammino contro la violenza di genere incontra gli studenti

Troina veduta
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Il Comune di Troina ospita il progetto “Orme d’ombra”, il cammino ideato da Rosalba Castelli, artivista viandante e presidente dell’associazione Artemixia APS ETS, che attraversa la Sicilia per mantenere viva la memoria delle donne vittime di femminicidio e sensibilizzare le comunità sul tema della violenza di genere.

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L’amministrazione comunale ha accolto con interesse la proposta, facendosi promotrice dell’iniziativa a livello locale e coinvolgendo l’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – E. Majorana”, che ha risposto con grande disponibilità e spirito di collaborazione, condividendone le finalità e aderendo alla possibilità di offrire ai propri studenti un’importante occasione di incontro, testimonianza e riflessione.

La tappa troinese si svolgerà mercoledì e prevede due appuntamenti con Rosalba Castelli, che vedranno la partecipazione delle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Attraverso il racconto della propria esperienza, Rosalba Castelli illustrerà agli studenti il significato del cammino, che porta con sé nastri ricamati con i nomi delle donne vittime di femminicidio, realizzati grazie alla collaborazione di donne detenute e volontarie, lasciandoli nei luoghi attraversati come segno di memoria e testimonianza. Ogni nastro diventa così un simbolo per ricordare le donne che hanno perso la vita a causa della violenza e per richiamare l’attenzione delle comunità sulla necessità di contrastare ogni forma di abuso e sopraffazione, trasformando ogni tappa in un’occasione di confronto sui temi della parità, del rispetto e della prevenzione di ogni forma di violenza.

Un’iniziativa che si inserisce appieno nell’impegno dell’amministrazione comunale volto a promuovere, in sinergia con le istituzioni scolastiche e le realtà del territorio, occasioni di crescita culturale e, insieme, un impegno che riconosce nell’educazione delle nuove generazioni uno strumento fondamentale per contrastare stereotipi, comportamenti prevaricatori e ogni forma di discriminazione.

“L’arrivo a Troina del cammino ‘Orme d’ombra’ non è un semplice passaggio simbolico, ma rappresenta un momento di profonda riflessione –spiega la vice sindaca Silvana Romano -. Accogliere la testimonianza di Rosalba Castelli conferma un impegno preciso che la nostra amministrazione porta avanti ogni giorno: tenere alta l’attenzione sul dramma della violenza di genere. Come assessora alle politiche sociali e violenza di genere, ritengo fondamentale affiancare alla tutela e ai servizi di supporto un lavoro culturale ed educativo, da condividere in primis con le scuole. Ed è la scuola, la dirigente Santangelo e il vicario Calaciura, che voglio ringraziare per la dedizione e la collaborazione nell’accoglienza del progetto. Accogliere questo cammino significa anche rinnovare un patto educativo con le nostre scuole e le famiglie di Troina, perché la prevenzione parte dal riconoscimento dei primi segnali di abuso e dal rispetto reciproco tra i giovani. Ringrazio l’ideatrice per aver portato nella nostra città questa testimonianza di coraggio: Troina c’è e continua a fare la propria parte”.

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