Troina, aree interne di montagna: incontro su sviluppo locale e servizi di cittadinanza

Si terrà il 24 giugno 2026, alle ore 17, alla Torre Capitania di Troina, in via Conte Ruggero 57, l’incontro sul tema “Politiche di sviluppo locale e potenziamento dei servizi di cittadinanza nelle aree interne di montagna. Il caso dell’Area interna di Troina”.
All’incontro prenderanno parte Marco Bussone, presidente dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Emanuele Ferrari, presidente dell’Unione Montana Comuni “Area Interna Appennino Reggiano”, e Mario Cicero, presidente Regione Sicilia Uncem.
Interverranno Alfio Giachino, presidente dell’Unione Comuni “Area Interna di Troina”, Fabio Venezia, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Gabriele Caputo, responsabile del settore economico-finanziario dell’Unione dei Comuni Area Interna Troina, e Vincenzo A.C. Falletta, dirigente dell’Area 8 del Dipartimento regionale della Programmazione.
A coordinare i lavori sarà Silvano Privitera, del Presidio Partecipativo Patto di Fiume Simeto – Forum Aree Interne.