Troina, approvato il Piano rifiuti: Tari invariata nonostante l’aumento dei costi

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Approvato dal consiglio comunale, nella seduta svoltasi ieri sera al palazzo municipale, il Piano Economico-Finanziario (PEF) del servizio di igiene ambientale per il triennio 2026-2029.

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Il documento, disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha ottenuto il via libera formale dalla maggioranza del consesso civico, a conclusione di un preciso iter burocratico. Gli uffici comunali preposti hanno infatti elaborato il Piano definitivo sulla base dei dati grezzi forniti dal gestore “Troina Ambiente srl”, trasmettendolo poi all’Ente Territorialmente Competente (ETC), la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (SRR) del Libero Consorzio di Enna, che ne ha validato i parametri prima del voto in aula. Sulla base di questi ultimi, il costo complessivo del servizio si attesta intorno a 1 milione 346 mila euro, iva inclusa, con un leggero aumento rispetto al precedente periodo 2020-2025, causato dai cospicui incrementi dei costi energetici, delle materie prime e dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che, a partire da gennaio 2026, ha comportato un incremento dei costi del personale.

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Nessun impatto sul bilancio ha avuto invece la vertenza con i lavoratori chiusasi nel 2025: i relativi oneri sono infatti stati interamente riassorbiti dagli accantonamenti che la società di gestione aveva prudenzialmente stanziato negli anni precedenti e, nonostante l’incremento generale dei costi, le tariffe a carico dei cittadini rimarranno completamente invariate.

La stabilità della Tari è inoltre garantita dall’efficacia delle entrate ordinarie e, in modo decisivo, dalle azioni di recupero dell’evasione totale sulle utenze non censite. Un recupero di gettito che, unitamente alle economie interne che la società di gestione prevede di raggiungere entro la fine dell’anno, assicura la totale copertura del servizio senza gravare sulle tasche dei contribuenti.

“Siamo molto soddisfatti di aver superato i momenti di criticità che, come accade in tutte le società, anche per ‘Troina Ambiente srl’ hanno determinato momenti complicati che però, con l’ottima gestione presente e passata della Società e con la collaborazione delle sigle sindacali e dei lavoratori, che ringrazio sempre per la loro abnegazione, siamo riusciti a superare – dichiara l’assessore all’ambiente Giuseppe Schillaci -. Tutto ciò si è reso possibile senza ritoccare la tariffe al rialzo che, in un epoca in cui aumenta tutto, non è un risultato da poco”.

Il quadro complessivo del servizio evidenzia inoltre uno standard qualitativo consolidato su livelli medio-alti. La raccolta differenziata si mantiene stabilmente su percentuali elevate, oscillando stabilmente intorno all’80% e, nonostante i fisiologici momenti di criticità, i livelli di decoro urbano e di pulizia del territorio comunale risultano ampiamente soddisfacenti, facendo registrare un alto indice di gradimento da parte della cittadinanza.

“Nonostante l’aumento dei costi, delle materie prime e dell’adeguamento del Contratto Nazionale di riferimento – aggiunge il sindaco Alfio Giachino -, siamo riusciti a contenere il costo del servizio e, soprattutto, a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. La Società è solida perché, sia prima che adesso, è stata ed è gestita da amministratori competenti e capaci, il servizio funziona ed il paese è pulito e decoroso grazie ai lavoratori e ai cittadini che collaborano quotidianamente sia con la loro disciplina che con segnalazioni puntuali, che ci permettono di intervenire tempestivamente nelle situazioni di criticità”.