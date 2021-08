Troina: anche per il 2021 niente Imu, Tari e Tosap per le imprese locali

Su proposta dell’amministrazione comunale, il consiglio comunale di Troina, nella seduta svoltasi il 30 luglio scorso al palazzo municipale, ha approvato la delibera, in deroga ai regolamenti Imu, Tari e Tosap che, anche per il 2021, prevede l’esenzione totale dal pagamento dei tributi per gli operatori economici locali che hanno subito le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il provvedimento, varato per fronteggiare concretamente le conseguenze delle restrizioni dovuti alla pandemia, prevede l’esenzione totale dell’Imu sia per i proprietari degli immobili ricadenti nelle categorie catastali A10, C1, C3 C2 E C6 che vi esercitano la propria attività economica, sia per i proprietari delle stesse categorie il cui immobile è ceduto all’esercente in comodato d’uso gratuito.

Prevista, come l’anno scorso, l’esenzione totale della Tari per le categorie merceologiche oggetto di chiusura o restrizioni o per le quali si è determinato un calo di fatturato ed, infine, confermato anche l’esonero totale Tosap per le attività che sono soggette al tributo, in quanto occupanti del suolo pubblico.

“Anche quest’anno – spiega l’assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico Giuseppe Schillaci – abbiamo voluto adottare un provvedimento che ci permette, in maniera diretta, di sfruttare le risorse del fondo perequativo regionale riassegnato ai comuni anche per il 2021, tramite l’esenzione totale delle imposte locali che, alla fine dell’anno, avrebbero gravato sulle tasche dei nostri operatori economici”.

La delibera, approvata dalla maggioranza del consiglio comunale, data l’assenza in aula del gruppo d’opposizione, prevede che gli aventi diritto, per poter godere delle agevolazioni tributarie previste, debbano presentare entro il 30 settembre prossimo una semplice dichiarazione, il cui modello, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.troina.en.it, dovrà essere spedito tramite pec o consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Ente.